Podcast: Aki Linnanahde aikoo myydä Espanjan kotinsa: "Minun sydämeni on ehkä enemmän täällä Suomessa"

Juontaja Aki Linnanahde laittaa Espanjan kotinsa markkinoille.

Juontaja Aki Linnanahde asuu talvet Espanjan Fuengirolan alueella, jossa hänellä on kakkosasunto vaimonsa kanssa. Nyt hän kertoo Aki Linnanahde Talk Show -podcastissa laittavansa Aurinkorannikon talonsa myyntiin.

– Tehtiin vaimon kanssa se päätös, että myydään meidän asunto. Haluamme jatkossakin talvia viettää auringossa, mutta toisaalta meidän ei ole pakko omistaa sieltä asuntoa, Linnanahde kuvailee.

Juontaja harkitsee myös muissa maissa talvehtimista.

– On ihan kiva ajatus käydä välillä vaikka Italiassa.

Linnanahde kokee, ettei ole löytänyt samanlaista yhteyttä Espanjaan kuin kotimaahansa.

– En ehkä aivan ole löytänyt sitä omaa täydellistä arkea siellä Espanjassa.

– Aurinko, valo ja ihmiset. Paljon superhyviä puolia, mitkä Espanjasta tulee aina mieleen, mutta joku siinä on sellainen, olenkohan ihan Suomi-juntti, mutta jotenkin minun sydämeni on ehkä enemmän täällä Suomessa. Haluan käydä lomailemassa siellä, mutta en halua rakentaa elämääni isommin sinne, Linnanahde kuvailee.

Linnanahde kertoi viime huhtikuussa MTV Uutisille elämästään Espanjassa.

Hän päätyi Espanjaan sen ajatuksen kautta, että hän halusi viettää joitakin viikkoja vuodesta valossa. Linnanahde halusi myös löytää balanssin ja jotakin kiireisen ja hektisen työn vastapainoksi.

Lisäksi vaimon lämpimät Espanjan-muistot vaikuttivat päätökseen.

– Täällä oli jo joitakin kontakteja, joilla pääsi liikkeelle.

Juontaja on viettänyt Aurinkorannikolla viimeiset kolme talvea.

– Kun lopetin aamuradion Radio Novassa marraskuun viimeisenä päivänä, niin vietin puolikkaan talven täällä, ja sitten nyt olen ollut täällä kaksi kokonaista talvea. Täällä viehättää erityisesti ympärivuotinen valo ja ylipäätään ilmasto. En ole valtavan helteen ystävä, mutta näin maaliskuun lopulla on todella miellyttävä lämpö, Linnanahde kertoi MTV Uutisille Fuengirolan-kodissaan.