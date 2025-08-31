Jare Tiihonen ärähtää podcastissa valtiojohdon suhtautumisesta Palestiinan tilanteeseen: "Näemme omin silmin, mitä siellä tapahtuu, ja Suomi on hiljaa"

Jare Tiihonen avaa Aki Linnanahde Talk Show -podcastissa ajatuksiaan liittyen Palestiinan tilanteeseen ja lataa suorat sanat valtiojohdon suhtautumisesta asiaan.

Uransa lopettanutta räppäriä Jare Tiihosta, taiteilijanimeltään Cheekiä kuullaan erikoisvieraana Aki Linnanahde Talk Show -podcastin tuoreessa jaksossa. Jaksossa keskustellaan muun muassa Tiihosen nykykuulumisista, artistiurasta ja sen jälkeisestä elämästä sekä hänen syyskuussa julkaistavasta kirjastaan JHT – Missio vai mielenrauha.

Podcast-jaksossa käy ilmi, että Tiihonen puhuu kirjassaan myös politiikasta sekä yhteiskunnallisista aiheista.

Ex-räppäri ei tiedä, haluaako hän varsinaisesti ottaa kantaa yhteiskunnallisiin aiheisiin. Hän sanoo, että kirjan kautta hänelle kuitenkin tarjoutui otollinen hetki puhua omista arvoistaan ja ajatuksistaan.

Samalla hän koki, että nyt on pakko avata suu.

– Sisälleni oli kasautunut niin paljon maailmantuskaa. Koin, että minun on pakko. En halua ottaa kantaa yhtään mihinkään, mutta minusta tuntuu, että minun on pakko sanoa ja yrittää tietyissä hetkissä käyttää omaa ääntäni, jotta en vain ole hiljaa todella suurista epäkohdista, hän sanoo podcastissa.

Jare Tiihonen kokee, että hänen on pakko käyttää ääntään sen sijaan, että olisi hiljaa suurista epäkohdista.Atte Kajova

Yksi yhteiskunnallinen aihe, johon Tiihonen ottaa kirjassaan kantaa, on valtiojohdon suhtautuminen Palestiinan tilanteeseen. Hän avaa aiheeseen liittyviä ajatuksiaan myös podcastissa.

– Se on niin hirveää, että tuolla suoritetaan kansanmurhaa meidän silmiemme edessä. Me kaikki näemme omin silmin, mitä siellä tapahtuu, ja Suomi on hiljaa. En ole ikinä tuntenut tällaista oloa sisälläni. Eikö Suomi ole suoraselkäinen, sivistynyt, tasa-arvoinen, ihmisarvojen maa? Ja sitten olemme vain hiljaa. Mielestäni hiljaisuuskin on osallisuutta, Tiihonen sanoo.

– Kun kysyit, että haluanko ottaa kantaa, niin en halua, mutta jos minä olen hiljaa, niin minäkin olen osallinen. Ja minä en halua olla osallinen tuollaiseen. Koen, että minun täytyy. Olen pari vuotta pitänyt esimerkiksi tuota asiaa sisälläni ja miettinyt, miten voin edes yrittää hieman vaikuttaa, hän jatkaa.

Tiihonen sanoo ihmisarvon, ihmisyyden puolella olemisen sekä kuolonuhrien, erityisesti kuolleiden lasten olevan pääsyitä sille, että hän haluaa ottaa aiheeseen kantaa ääneen ja julkisesti.

– Me suoraan tuemme tätä, mitä nyt tapahtuu. Se on minulle ongelma. Se on niin minun arvojeni vastaista.

Tiihonen kertoo olevansa talouspolitiikassa täysin oikealla. Vastaisuudessa vaaliuurnilla hänen vaakakupissaan painavat kuitenkin kaikkein eniten ihmisarvoon liittyvät seikat.

– Katsotaan, mitä sieltä löytyy. Tällä hetkellä näyttää siltä, että vasemmalla ollaan muun muassa tässä tilanteessa tätä kansanmurhaa vastaan paljon äänekkäämmin kuin oikealla. Äänestän ehdottomasti humaania ihmistä, jolle lasten tappaminen on väärin ja kauheaa, hän sanoo.