Viivi Avellánin perhe totuttelee elämään uudessa kotimaassa – ex-uutisankkurin lapset kiinnostuivat Suomesta yllättävällä tavalla

Viivi Avellán toivoo voivansa esitellä lapsilleen toden teolla pian myös Suomen talven.

Yrittäjä ja entinen toimittaja-juontaja Viivi Avellán viettää perheineen kesää Suomessa. Avellán kertoi MTV Uutisille F1-elokuvan kutsuvierasensi-illassa Helsingin Tennispalatsissa tiistaina 24. kesäkuuta, että perheen on tarkoitus olla Suomessa kaksi kuukautta.

Lomailla Avellán ei kuitenkaan pelkästään aio, vaan tekee yrittäjän töitään myös Suomessa ollessaan, välillä pidempiä vapaita pitäen.

– Isolla pensselillä perjantaista maanantaihin lomaa ja sitten viikolla töitä. On muutamia asiakkaita täällä ja etänä sitten tehdään asiakkaille Kaliforniaan sekä Singaporeen. Töitä riittää, muu maailma ei mene sillä tavalla stoppi-moodiin ja lomaile niinkuin Suomi. Mutta ihanaa saada lapset tänne taas, miten sanoisin, suomen kielen harjoitusta, Avellán kertoi.

Avellánilla ja hänen puolisollaan on 9- ja 11-vuotiaat pojat. Lasten äidinkieli on Avellánin mukaan englanti ja toiseksi vahvimpana puhuttuna kielenä tulee mandariinikiina.

– Suomi ja espanja tulevat siinä kolmantena. Tämä on ihan kielikylpy heille. Ja heillä on tosi pitkä koululoma. Julkisessa koulussa Kaliforniassa se on pari viikkoa pidempi kuin Suomen kesäloma.

Perheellä on ollut tapana vierailla Suomessa aina kesäisin, mutta nyt tarkoituksena olisi tulla kotimaahan myös tulevana jouluna tai pääsiäisenä, sillä Los Angelesista Helsinkiin on hieman vaivattomampaa matkustaa sekä lyhyemmät lennot, kuin perheen edellisestä kodista Singaporesta.

– Olisi kivaa, että lapset näkisivät vähän Suomea myös talvella, kokisivat sen talven pimeyden.

Vaikka Avellánin lapset ovat viettäneet käytännössä koko elämänsä ulkomailla, ovat pojat Avellánin mukaan tästä huolimatta hyvin tietoisia suomalaisista juuristaan. Lapset ovat olleet hyvin kiinnostuneita muun muassa suomalaisesta historiasta ja ovat opiskelleetkin sitä jo paljon, nuoresta iästään huolimatta.

– He ovat hyvin tietoisia siitä, mitä Venäjän kanssa tapahtui, miten Suomi on taistellut itsensä itsenäiseksi. He peilaavat sitä vähän tuohon Ukrainaan, vaikka he ovat noin nuoria. He tietävät, kuka on Mannerheim ja mitä on tapahtunut Suomelle, ja että nyt liityttiin sitten Natoon, vihdoin.

– Lapseni ovat kauhean kiinnostuneita yhteiskunnallisista asioista, vaikka he ovat noin ipanoita. He todella kantavat Suomen lippua korkealla. Singaporessa varsinkin kansainvälisessä koulussa, joka oli englantilainen, yksityinen koulu, niin siellä opettajat sanoivat, että "teidän lapset ovat hyvin vahvasti tietoisia juuristaan", eikä se ole mikään itsestäänselvyys, kun ovat expat-perheessä asuneet koko ikänsä synnyinmaan ulkopuolella.

Viivi Avellán on asunut pitkään Suomen ulkopuolella. Hän toivoo voivansa tuoda perheensä jatkossa useammin Suomeen.All Over Press

Avellánin perhe muutti Kaliforniaan talvella ja uusi arki uudessa kotimaassa on lähtenyt rullaamaan. Hän kuvailee Kalifornian ja Singaporen olevan "täysin vastakohdat".

Uutta kotia perheelle etsittiin pitkään ja hartaasti harkiten. Avellán kertoo tehneensä ennen muuttoa puolentoista vuoden ajan selvitystyötä siitä, missä olisi sellainen asuinalue, josta löytyisi tarpeeksi läheltä koulu, jonne lapset voisivat itse kävellä. Hänen mukaansa sopiva, todella turvallinen alue löytyikin lopulta.

Tällä hetkellä kaikki on Avellánin mukaan hyvin. Perhe on tyytyväinen ja onnellinen uudessa kodissaan, vaikka Yhdysvalloissakin tapahtuu tällä hetkellä paljon.

Avellán on jo ennen muuttoaan Yhdysvaltoihin tottunut elämään työviisumien varassa: sama tilanne oli myös Singaporessa, jossa viisumin kanssa elämä paikan päällä jatkui kaksi vuotta kerrallaan.

– Nyt minulla on yrittäjäviisumi pari vuotta ja sen pitäisi kuulemma uusiutua melkeinpä automaattisesti, kunhan sitä vain anoo ja hakee. Nyt kun on kaikkia myllerryksiä, niin ei pysty koskaan sanomaan (jatkosta). Haluaisimme olla tuolla niin pitkään, että pojat kävisivät lukion loppuun, se olisi unelma, että menisi kaikki näin lasten kannalta. Sitten itse nautin siellä niin kauheasti, että haluaisin olla siellä. Mutta never know, tämä on nyt semmoinen turbulenssi, että ei koskaan tiedä.

Vuosikausia poissa Suomesta asunut Avellán myös myöntää, että hänellä toisinaan on kaipuuta tv-töiden pariin. Aikoinaan Avellán toimi muun muassa Elixir-ohjelman juontajana sekä Nelosen urheilu-uutisten ankkurina.

Jotkut toimittajauran hetket ovat piirtyneet hänen mieleensä hyvin vahvasti. Aikoinaan tapahtuneiden muutosten myötä alkoivat IS:n urheilu-uutiset, joita Avellán itsekin päätyi luotsaamaan.

– Vedin ne suorana Sanomatalon aulasta, se oli semmoinen aika stressaava hetki, mutta sekin meni vissiin ihan kunnialla. Ja siitä on varmaan 20 vuotta aikaa, Avellán nauraa.