Aki Linnanahde viettää talvet Espanjassa – näin hän päätyi Aurinkorannikolle

Juontaja Aki Linnanahde asuu nyt jo kolmatta vuotta talvet Espanjan auringon alla Fuengirolassa.

– Kun lopetin aamuradion Radio Novassa marraskuun viimeisenä päivänä, niin vietin puolikkaan talven täällä, ja sitten nyt olen ollut täällä kaksi kokonaista talvea. Täällä viehättää erityisesti ympärivuotinen valo ja ylipäätään ilmasto. En ole valtavan helteen ystävä, mutta näin maaliskuun lopulla on todella miellyttävä lämpö, Linnanahde kertoi MTV Uutisille Fuengirolan-kodissaan.

Hän pitää jäyhänä suomalaisena myös Espanjan ilmapiiristä.

– Tässä on jotakin, mikä tekee minulle ihan hyvää. Joskus asiat menevät kovin pikkuhiljaa omalla painollaan, niin kyllä tässä jonkinlaista rentoutta joutuu oppimaan, Linnanahde naureskeli.

Hän päätyi Espanjaan sen ajatuksen kautta, että hän halusi viettää joitakin viikkoja vuodesta valossa. Linnanahde halusi myös löytää balanssin ja jotakin kiireisen ja hektisen työn vastapainoksi.

Lisäksi vaimon lämpimät Espanjan-muistot vaikuttivat päätökseen.

– Täällä oli jo joitakin kontakteja, joilla pääsi liikkeelle.

Virallisesti Linnanahde on kuitenkin turkulainen ja palaa kevään korvilla takaisin Suomeen. Syyskuun loppupuolella kutsuu jälleen Aurinkorannikko.

Linnanahteen lähinaapurit ovat espanjalaisia, eikä hän juurikaan tiedä suomalaisia, jotka asuisivat samalla alueella. Toki Aurinkorannikolla asuu muuten valtavasti suomalaisia.

Lähes juontajan naapurissa asuu espanjan kielen opettaja, jonka tunneilla hän on käynyt.

– Hänen tapansa opettaa ei ole Duolingo, vaan mennään saman tien syvään päähän kielioppia. Huomaan, kun kuuntelen täällä radiota, niin poimin sieltä paljon enemmän sanoja ja ymmärrän yhteyksiä, mutta pienin askelin tässä mennään. Paljon on vielä opittavaa.

Linnanahteen arki Espanjassa on hyvin samankaltaista kuin Suomessa. Hän arvelee, että se kertoo hänestä jotakin ihmisenä.

– Tyydyn aika vähään ja jopa tykkään selkeästä ja yksinkertaisesta elämästä. Teen täällä normaalin työpäivän, kuten Suomessakin, mutta erona on se, että täällä minulla ei ole suoria televisiolähetyksiä, eikä podcast-nauhoituksia.

Töiden jälkeen hän suuntaa yleensä liikkumaan, useimmiten padelin pariin. Hän arvelee olevansa liikunnallisempi Espanjassa kuin Suomessa, koska valoa ja virtaa riittää työpäivän jälkeen eri tavalla.

Aki Linnanahde on tykästynyt padeliin.

Padelissa hänellä ei ole tiettyä peliporukkaa, mutta seuraa on helppo löytää.

– Täällä on todella paljon ryhmiä, missä on suomalaisia ja joissain voi olla esimerkiksi ruotsalaisia ja tanskalaisia. Padel on hyvä tapa tutustua uusiin ihmisiin ja päästä nopeasti porukoihin. Ja onhan se hemmetin hyvää liikuntaa tällaiselle keski-ikäiselle ihmiselle.

Linnanahteen innostus padeliin heräsi korona-aikana. Hänellä oli tuolloin Suomessa kaveriporukka, jonka kanssa hän alkoi harrastaa lajia. Saman porukan kanssa hän pelaa edelleen padelia Suomessa.

– Sama porukka tulee joka vuosi myös tänne pelaamaan minun kutsumanani.