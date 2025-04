Liigapomo yllättyi HIFK:n shokkipäätöksestä – "Vaikea ymmärtää"

Auroraliigan johtaja Henni Laaksonen yllättyi HIFK:n päätöksestä olla hakematta lisenssiä kaudelle 2025-26.

Auroraliiga astuu ensi kaudeksi lisenssijärjestelmän piiriin ja kaikkien liigan seurojen on haettava lisenssiä pelatakseen Auroraliigassa ensi kaudella. MTV Urheilu uutisoi tiistaina, että HIFK on päättänyt lopettaa koko naiskiekkotoimintansa, eikä aio hakea lisenssiä tulevalle kaudelle.

HIFK kertoi Auroraliigalle päätöksestään tiistain johtoryhmän kokouksessa, jossa käsiteltiin uutta lisenssijärjestelmää.

– Tuli totta kai yllätyksenä. Pettymys on valtava niiltä osin. Auroraliigan näkökulmasta tämä on tietysti tosi harmillinen päätös, koska se on menestynyt seura, ja siellä on tehty pitkäjänteisesti työtä tämän menestyksen eteen, Auroraliigan johtaja Henni Laaksonen sanoo MTV Urheilulle.

– On ensimmäinen kerta, kun siirrymme tällaisen lisenssijärjestelmän piiriin, jota muutkin pääsarjat Suomessa käyttävät, jotta päästään merkittävästi käsiksi laadun kasvattamiseen niin urheilun kuin taloudellisenkin viitekehityksen näkökulmasta. Tässä kokouksessa HIFK ainoana Auroraliigan joukkueena ilmoitti, ettei tule hakemaan tätä lisenssiä. Tämän tiedon varassa ollaan tällä hetkellä, Laaksonen jatkaa.

HIFK käynnisti naiskiekkotoimintansa uudelleen kaudella 2018-19. HIFK nousi nopeasti Auroraliigan (ent. Naisten Liigan) kärkijoukkueeksi ja juhli Suomen mestaruuksia kahdesti perättäin vuosina 2023 ja 2024.

HIFK on naisten jääkiekkoilussa merkittävä toimija myös tyttöjunioreiden puolella. Laaksonen kertoo, että tällä hetkellä noin joka neljäs HIFK-pelaaja on tyttö.

– Päätös sinänsä tuntuisi toteutuessaan kummalliselta, että tyttöjunioreilta katkaistaan se pääsarjatavoite omasta seurasta, Laaksonen harmittelee.

Auroraliiga ja Laaksonen on saanut lyhyessä ajassa paljon palautetta HIFK:n päätöstä koskien.

– Sympatia on ollut täysin meidän puolellamme. On ollut hyvin vaikeaa ymmärtää se päätös, joka siellä on tehty, mikäli päätös pysyy, Laaksonen sanoo.

– Näen silti, että olemme niin vahvasti kehittymässä tällä hetkellä niin monella saralla, että kaikki keskustelu on meille hyödyllistä. Jos tämä tilanne avaa sellaisia keskusteluja, joista on meille hyötyä niiden esteiden kampittamisessa, joita tällä hetkellä seuroissa on, niin tässä on otettavissa myös paljon voittoja, Laaksonen jatkaa.

Laaksonen korostaa, että nyt käyttöön otettavan lisenssijärjestelmän myötä Auroraliigassa pelaavien seurojen kulut eivät suinkaan tule kasvamaan. Lisenssiehdot ovat alkuun tehty seuroille helpoiksi, jotta sarja ja seurat voisivat kehittyä.

HIFK oli nykyisestä yhdeksästä liigajoukkueesta ainoa, joka ei aio hakea lisenssiä.

– Iloista on se, että kahdeksan yhdeksästä tämänhetkisestä Auroraliigan joukkueesta on sitoutunut lisenssiehtojen mukaiseen kehitystyöhön ja on sikäli lähdössä omalta osaltaan kehittämään toimintaa merkittävästi.

– Pitää muistaa, että tämä lisenssijärjestelmä on portaittain kasvava. Eli missään tapauksessa alkuvaiheessa ei edellytetä muuta kuin omistajuuden ottaminen siitä kehitystyöstä ja sitoutuminen sen mukaiseen kehitystyöhön. Sen nettovaikutus taloudellisesti on seuroille itselleen positiivinen. Tämä ei tuo kuluja joukkueelle millään tavalla. Päinvastoin sen rinnalle on asetettu kehityssuunnitelma, jonka ehdot täyttämällä, joukkueen on mahdollista saada Auroraliigalta rahallista kehitystukea, Laaksonen huomauttaa.

Auroraliigan lisenssihakemus on jätettävä Jääkiekkoliitolle huhtikuun loppuun mennessä, joten sikäli HIFK:lla on vielä mahdollisuus pyörtää päätöksensä. Jos näin ei tapahdu, pelataan Auroraliigaa lisenssin saaneiden joukkueiden voimin.

– Toistaiseksi näyttää siltä, että jos tämänhetkisistä Auroraliiga-joukkueista jotkut jättävät lisenssihakemuksen tekemättä tai eivät sitä syystä tai toisesta saa, niin jatketaan sillä lukumäärällä, jotka sen lisenssin ovat hakeneet ja saaneet, Laaksonen sanoo.

– Jos HIFK tekee päätöksen, etteivät aio sitä lisenssiä edes hakea, niin heidän täytyy sitten ponnistaa alemmista sarjatasoista. Toivon totta kai, että sieltä myös HIFK:n hakemus löytyy.