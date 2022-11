Pitkän linjan diplomaatti varoittaa: Yhteinen raideleveys Venäjän kanssa vakava uhka Suomelle

Puna-armeija ylitti rajan myös rataa pitkin

Suomessa eri raideleveys kuin muualla Euroopassa

Yleiseurooppalainen standardi on 1435 mm, kun Suomen rataverkon raideleveys on 1524 mm. Suomi on kuitenkin yrittänyt saada vaatimuksesta poikkeuksen ja liikenneministeriö on pyrkinyt valmistelun aikana vaikuttamaan siihen, että raideleveyttä koskeva vaatimus ei koskisi Suomea.