Reservin kenraali: Kriisissä Itämeri voisi olla "kauhun meri", jossa satamat seisovat kuin nyt Mustallamerellä

– Venäjä tarvitsee sitä kauppaansa. Venäjän voimanlähde on Pietari, Moskova ja Kuolan niemimaa. (Venäjän) on sitä tarvittaessa sotilaallisesti suojattava, Mattson sanoo.

Kaksi tietä olisivat Suomen valtimot

Pohjoisessa pullonkauloja

Maanteillä on kuitenkin ongelmansa. Ensinnäkin sille on syynsä, miksi Suomesta on tapana laivata kauppatavara. Se kun on yksinkertaisesti tehokkain tapa kuljettaa suuria määriä tavaraa.