Putinin valtakauden jälkeen "sekasorto on lähes varma" – Jos Venäjä luhistuu, on Suomella edessään ennennäkemätön pakolaiskriisi

– Lopputuloksesta riippumatta selvää on, että (Vladimir) Putin jättää jälkeensä heikomman Venäjän kuin mitä hän sai johdettavakseen 22 vuotta sitten. Tilanne on sama, oli Venäjän johdossa siinä vaiheessa Putin tai joku muu. Venäjästä on tullut taloudellinen ja maailmanpoliittinen hylkiö, Limnéll pohtii.

– Venäjän historiassa on ennenkin ollut itsevaltaisia johtajia, mutta Putin on jopa omassa viitekehyksessään poikkeuksellisen itsevaltainen. Tsaarien Venäjän jälkeen Neuvostoliitossa päätöksiä teki politbyroo ja sittemmin sen raunioilla nomenklatuura. Nyt on vain Putin. Ja hänen aikansa Venäjän johdossa on jo loppusuoralla.