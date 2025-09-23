Kalle Rovanperän haaveet kolmannesta ralliautoilun maailmanmestaruudesta loittonivat Chilen MM-rallissa kärsityn rengasvaurion myötä. Suomalainen tiedostaa, että seuraavista kilpailuista vaaditaan lähinnä voittoja, jotta kokonaiskilpailu voisi vielä kääntyä Rovanperän eduksi.

Rovanperä suuntasi Chileen vain seitsemän pisteen päässä MM-sarjan kärjestä, mutta lähti kotiin 21 pisteen etäisyydellä Sebastien Ogierista, joka nappasi MM-sarjan paalupaikan kauden viidennellä voitollaan.

Chilessä vuotta aiemmin voittoa juhlinut Rovanperä onnistui kipuamaan takaiskustaan huolimatta kuudenneksi ja nappaamaan 12 tärkeää pistettä.

– Tässä vaiheessa kautta kaksi pohja-aikaa ei ole sitä mitä tarvitsemme. Tarvitsemme oikeita tuloksia, Rovanperä sanoi Motorsport.comin haastattelussa.

Rallin MM-sarjaan tälle kaudelle saapunut uusi rengasvalmistaja Hankook ei ole ollut Rovanperän mieleen. Tilanne ei ole kisojen kertyessä juuri muuttunut suomalaisen kokemuksissa paremmaksi.

– Se on aika selvä asia. Suurimman osan ajasta rengas ei toimi. Oletetaan, että asialle voi jotakin tehdä, mutta kun alat puskea ja olen ensimmäisten joukossa pätkällä, on työnnettävä entistä enemmän. Rengas ei käyttäydy kuten sen tulisi. Jos rengasta täytyy puskea paljon, se ei yksinkertaisesti toimi, Rovanperä tähdensi.

Kausi jatkuu seuraavaksi asfalttiralleilla Keski-Euroopassa sekä Japanissa ja päättyy soralla ajettavaan uutukaiseen, Saudi-Arabian kilpailuun. Keski-Euroopan kilpailussa Rovanperä on ollut kertaalleen toinen ja Japanissa kerran kolmas. Asfalttiralleista hän on napannut urallaan kaksi voittoa: Kroatiassa vuonna 2022 ja kuluvalla kaudella Kanariansaarilla.

– Tilanne alkaa luonnollisesti käydä kannaltani jatkuvasti vaikeammaksi. Tarvitsimme hyviä tuloksia, etenkin ennen asfalttiralleja, mutta emme saaneet niitä.

– Sebastien tekee laadukasta työtä tänä vuonna ja johtaa MM-sarjaa kuten hänen pitääkin, hän on hankkinut hyviä tuloksia. On aika selvää, että tarvitsemme muutamia voittoja, jos haluamme säilyttää jonkinlaiset mahdollisuudet, Rovanperä sanoi.

Juttua muokattu kello 11.04. Kerroimme virheellisesti aiemmin, että Rovanperä on ollut Keski-Euroopassa kertaalleen toinen ja kerran kolmas. Todellisuudessa Rovanperä on ollut Keski-Euroopassa kerran toinen ja Japanissa kertaalleen kolmas.