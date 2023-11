Pitäisikö laittomassa potilasjonossa olevien haastaa hyvinvointialueet oikeuteen? – HUS-johtaja: "Voisi tuoda jopa muutosta"

HUSissa yli puoli vuotta hoitoa odottaneita liki 9 000

Tällaisia leikkausjonoja ei ole ennen nähty, toteaa MTV:n sote-studiossa vieraillut johtajaylilääkäri Markku Mäkijärvi.



– Yli puoli vuotta hoitoa odottaneita on 8 900, joista 7 300 kuuluu hoitotakuuseen eli kaiken kaikkiaan noin 30 prosenttia on ylittänyt sen kuuden kuukauden.



Puhutaan valtavasta määrästä sairaita ihmisiä. Mitä heidän pitäisi ajatella tästä tilanteesta?



– Heidän pitää pitää lääkäri informoituna omista oireistaan ja omasta tilanteestaan. Lääketieteellinen kiireellisyys muuttuu, on mahdollisuus päästä hoitoon nopeammin, mutta on tärkeää, että hoitava lääkäri tietää, missä mennään.



Mäkijärvi toteaa, että jonojen kasvu on vihdoin saatu ainakin hetkeksi pysähtymään, mutta rahaa jonojen purkuun ei ole HUSilla eikä muuallakaan Suomessa. Pelkästään HUS tarvitsisi lisää liki 80 miljoonaa euroa.



– HUSissa on arvioitu, että hoitovelan purku kustantaa 75-80 miljoonaa nykyisen budjetin päälle. Tätä rahaa meille ei ole vielä osoitettu.