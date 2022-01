Miten bensalitra voi taas maksaa kaksi euroa, vaikka raakaöljyn hinta on kaukana ennätystasosta?

Autoalan Keskusliiton liikenteen erityisasiantuntijan Hanna Kalenojan mukaan raakaöljyn hinta on tällä hetkellä vielä alempana kuin esimerkiksi 2010-luvun alussa. Toisaalta raakaöljyn hinta on korkeimmillaan sitten vuoden 2014. Yhden öljytynnyrin hinta ylsi vuonna 2013 110 dollariin. Tällä hetkellä sen hinta on 83 dollaria.