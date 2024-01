Pitääkö tämä paikkaansa? F1-piireissä kuiskitaan väitettä Michael Schumacherista

– Emme ole kuulleet paljoa perheestä, mikä on ymmärrettävää. Suuri osa Michaelia ja hänen perhettään on aina ollut kaiken pitäminen hyvin yksityisenä, hyvin salassa.

– He haluaisivat tietää, me kaikki haluaisimme tietää, että asiat etenevät positiivisella tavalla. Koska meillä ei ole kuitenkaan tietoa, voimme vain olettaa, että hän ei ole toistaiseksi tilanteessa, jossa olisi mahdollisuus toipua.

– Otaksun, että perhe odottaa tieteen kehittävän jotain, joka toivottavasti tuo takaisin sen Michaelin, jonka me kaikki tunsimme.

Bild esitti hiljattain huomionarvoisia väiteitä Schumacherin hoidosta. Saksalaislehden mukaan Schumacherille on toistettu radioliikennettä hänen F1-ajoiltaan ja häntä on ajelutettu Mercedes-AMG:n autolla. Tarkoituksena on ollut stimuloida legendan aivoja urheilu-uralta tutuilla äänillä.