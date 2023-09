Michael Schumacherin tilanteesta "todella surullinen" lausunto – ex-tallikaveri kertoo huomiostaan

Schumacheria tämän uran varrelta läheltä seurannut sveitsiläisen Blick-lehden kokenut formulatoimittaja Roger Benoit luonnehti lasketteluonnettomuudessa vuonna 2013 vakavasti loukkaantuneen saksalaisen tilannetta hiljattain lohduttomin sanoin. Hänen arvionsa mukaan kyseessä on "tapaus ilman toivoa".

Schumacherin tallikaverina Benettonilla vuosien 1994–95 aikana toiminut Johnny Herbert on nyt kommentoinut Benoit'n sanomisia ja Schumacherin tapausta Grosvenor Sportille. Englantilainen lausui brittimediassa laajasti siteeratussa haastattelussa, että Schumacherista "ei tule uutisia koskaan".

– On kamala ajatus, että hän (Benoit) ei pysty vieläkään olemaan lähellä Michaelia, jonka me kaikki muistamme. Se on todella surullista.