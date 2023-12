Michael Schumacher istutettu Mercedekseen – F1-legendasta hätkähdyttävää tietoa Saksasta

Schumacherin tilasta ei ole saatu vuosiin juuri uusia tiedonjyväsiä. Saksalaisen perhe on varjellut seitsenkertaisen F1-maailmanmestarin yksityisyyttä tarkoin sen jälkeen, kun Schumacher loukkaantui vakavasti lasketteluonnettomuudessa joulukuussa 2013.

Bild kertoo tuoreessa artikkelissaan, että Schumacher saa ympärivuorokautista hoitoa kotonaan ja hänen entisessä toimistossaan sijaitsee yksityinen sairaala. Hoitotiimissä on peräti 15 lääkäriä, hierojia ja avustajia.

Bild esitti myös uusia huomionarvoisia väiteitä Schumacherin hoidosta. Saksalaislehden mukaan Schumacherille on toistettu radioliikennettä hänen F1-ajoiltaan ja häntä on ajelutettu Mercedes-AMG:n autolla. Tarkoituksena on ollut stimuloida legendan aivoja urheilu-uralta tutuilla äänillä.