Boheemista farssista kalsareihin: Nämäkin suomen kielen sanat tulevat Ranskasta

Kuten ranskan kielen ja kirjallisuuden asiantuntijan Tuija Vartiaisen kirjan nimestä "Sabotöörin siluetti" selviää, suomen kieli on saanut yleisesti käytössä olevia sanoja myös ranskan kielestä.

Paljon ruokaa ja juomaa

Sana on lähtöisin sanaliitosta á la daube (joka lausutaan aladob). Daube on maustetussa viinikastikkeessa kannen alla pitkään ja miedolla lämmöllä haudutettua ruokaa.

Ruokasanoja on runsaasti: crème brûlée, créme fraîche (ranskankerma), fondue, gurmee, kanapee (joka tarkoitti ranskassa alun perin sohvaa), konvehti, kreppi, patonki, kroisantti, vissy, pyree vain muutaman mainitakseni.

Myös buffet eli puffetti on alun perin ranskalainen sana. Sillä on ranskan kielessä tarkoitettu kaappia, jonka sisällä säilytetään astioita ja jonka päällä olevalla tasolla voidaan pitää esillä tarjottavia ruokia ja juomia.

Kummallinen "kenraaliharjoitus"

Suomen harppia tarkoittava sana on ranskaksi compas, josta meille on tullut sana kompassi. Junaa Ranskassa kuljettaa conducteur, josta on tullut sana konduktööri eli junailija. Lippuja eli ranskalaisittain pilettejä tarkastaa puolestaan controller, joka siis kontrolloi, onko lippuja ostettu.