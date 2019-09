Pitääkö lasten huolehtia tällaisesta? Yhdysvalloissa ekaluokkalaiset keräsivät rahaa uusiin lukkoihin, jotta kouluampujat pysyisivät luokkahuoneiden ulkopuolella – "Koulu on paljon turvallisempi nyt"

Luokan opettaja on ylpeä lapsista.

– Minusta on surullista, että meidän täytyi tehdä näin, mutta minusta tuntuu että tämä on kääntynyt positiiviseksi asiaksi. En ole koskaan halunnut jättää oppilaitani paikkaan, jossa he eivät koe olevansa niin turvassa kuin pitäisi, Nikki Alonso kertoo.