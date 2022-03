Suomessa muhii kansanterveydellinen aikapommi: "Voi olla, että lähivuosina nähdään jopa kuolleisuusvaikutuksia"

MTV:n Uutisaamussa nostettiin maanantaina puheenaiheeksi koronan sivuvaikutukset perusterveydehuoltoon. Pandemian vuoksi on muodostanut eräänlainen kansanterveydellinen aikapommi, kun muut sairaudet ovat jääneet pahimmillaan tutkimatta ja diagnosoimatta.

THL:n tutkimusprofessori Tiina Laatikaisen mukaan erityisen huolestuttavaa on diagnostiikan viivästyminen. Laatikaisen mukaan vuonna 2020 tunnistettiin joidenkin pitkäaikaissairauksien suhteen jopa 15 prosenttia vähemmän tautitapauksia kuin edellisenä vuonna.

– Tällaisia ovat olleet esimerkiksi tyypin 2 diabetes, verenpainetauti, astma ja hampaiden sidekudosten sairaudet, Laatikainen listasi Uutisaamussa.

Hoitovelalla voi olla vakavat seuraukset

Kyse ei kuitenkaan valitettavasti ole siitä, että sairauksien määrä olisi yhtäkkiä kääntynyt laskuun. Koronapandemian myötä perusterveydenhuollon palvelut heikkenivät, ja osa ihmisistä jätti myös menemättä lääkäriin lievissä oireissa infektiotartunnan pelossa.

Viivästynyt diagnoosi voi Laatikaisen mukaan johtaa siihen, että sairauden kanssa on vaikeampaa päästä hoitotasapainoon. Vaikutukset voivat olla todella vakavat.

– Esimerkiksi Syöpärekisteri on raportoinut, että syöpiä todettiin vuonna 2020 jopa 4 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna, vaikka niiden oletettiin lisääntyvän. Kyse on tautiryhmästä, jossa varhainen diagnostiikka on erittäin tärkeää. Syövän ennustehan rippuu levinneisyydestä. Mikäli tauti pääsee leviämään, niin tietysti ennuste huononee.

"Voi olla, että lähivuosina nähdään jopa kuolleisuusvaikuksia"

Vielä on kuitenkin suuri kysymysmerkki, kuinka paljon sairauksia on jäänyt diagnosoimatta koronapandemian vuoksi. THL:n tutkimusprofessori Tiina Laatikaisen mukaan on kuitenkin todennäköistä, että tautitapausten määrä tulee nousemaan, kun terveydenhuollon palveluita pystytään palauttamaan ennalleen.

– Emme vielä tiedä kuinka paljon diagnostiikka on viivästynyt. Jos kyse on sitten lopulta vain muutamista kuukausista, niin voi olla, että emme nää kovin suuria vaikutuksia. Mutta jos diagnostiikka on viivästynyt enemmän, niin voi olla, että lähivuosina nähdään jopa kuolleisuusvaikuksia.