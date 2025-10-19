Lääkäri Pippa Laukan kehityskaari TTK-kisassa sai tuomaristolta kehuja.

Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman seitsemännessä jaksossa lääkäri Pippa Laukka ja tähtiopettaja Marko Keränen esittivät rumban.

Helena Ahti-Hallberg, Jukka Haapalainen ja Jorma Uotinen huomasivat kehitystä Laukan tanssissa.

– Tästä löytyi draamankaarta ja kontaktia, mutta Pipan vartaloon kaipaan pehmeyttä, että silloin tanssista tulisi sensuellimpaa, Uotinen aloitti.

– Tämä lähenteli kuitenkin jo tulkintaa, eikä vai askelsarjan toistoa. Kehitystä näkyvissä, Uotinen kommentoi.

– Sinä näytät juuri sen, missä TTK:ssa on kysymys. Mikä uskomaton kehityskaari. Jos mietitään, että ensimmäinen lähetys tänä vuonna, askeleet ei todellakaan mennyt kohdalleen. Todistit, että harjoittelulla askeleet alkaa menemään kohdalleen, Ahti-Hallberg julisti.

Pari sai yhteensä 17 pistettä.