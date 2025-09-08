Pippa Laukan lääkärintakki sai kyytiä suorassa lähetyksessä – näin reagoi TTK-tuomaristo

Pippa Laukka ja Marko Keränen aloittivat TTK:n cha cha challa.
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman suorat lähetykset starttasivat sunnuntaina 7. syyskuuta. Tuolloin uudet tähtioppilaat opettajineen pääsivät ensi kertaa esittelemään taitojaan TTK-parketilla.
Lääkäri Pippa Laukka ja tähtiopettaja Marko Keränen aloittivat oman TTK-taipaleensa cha cha challa. Sen taustalla kuultiin Miami Sound Machinen kappale Dr. Beat.
Esitys alkoi vauhdikkaasti Laukan heitettyä tutun valkoisen lääkärintakkinsa menemään, jonka alta paljastui kirkaanpunainen tanssiasu.
Tuomaristo ei ollut esityksestä kuitenkaan täysin vakuuttunut.
– Tässä tanssissa oli opittavana musiikki, ilmaisu ja persoona. Ne eivät kaikki löytäneet toteutustaan, Jorma Uotinen totesi.
Jukka Haapalainen kehui Laukkaa ennen tanssia kuullusta kauniista sanoista siitä, kuinka rehellistä tanssiminen on.
– Tottakai oli haasteita, esimerkiksi rytmiikan kohdalla tässä esityksessä. Kannustaisin käyttämään tanssisalilla paljon aikaa perusrytmien löytämiseen, Haapalainen sanoi.
Helena Ahti-Hallberg puolestaan analysoi, että jännityksellä on tapana laittaa askeleita tanssimisen edelle, ja näin kävi hänen mukaansa tässäkin tapauksessa.
Pisteitä Laukka ja Keränen saivat tuomaristolta yhteensä 6.