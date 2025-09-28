Pippa Laukan samba jätti tuomarit kylmäksi
Tanssii Tähtien Kanssa -ohjelman neljännessä lähetyksessä tunnelmoitiin lattariteemalla.
Lääkäri Pippa Laukka ja tähtiopettaja Marko Keränen tanssivat lähetyksessä sambaa. Heidän taustakappaleensa oli Gloria Estefanin Samba.
– Mieletön kehitys, Helena Ahti-Hallberg sanoi.
– Rohkeus on lisääntynyt ja jalat ovat nopeutuneet, Jorma Uotinen puolestaan kommentoi.
Pisteitä pari sai kuitenkin vain 11.
– Olisi voinut mennä paremminkin, Pippa Laukka sanoi hieman pettyneenä.