Junjun hurmaa kaikki: "Ei söpömmäksi voi enää mennä"

Shanghain eläintarhassa asustelevasta karhunpennusta on povattu seuraavaa sosiaalisen median tähteä.

Junjun on lähes vuoden ikäinen karhunpentu, joka on jo pienestä poikasesta lähtien kerännyt yleisöä Shanghain eläintarhassa.

Suloisesta mesikämmenestä uutisoi muun muassa Reuters.

Moni toivoo, että Junjun seuraisi muiden eläinmaailman julkimoiden, kuten kuningaspingviininpoika Peston ja kääpiövirtahepo Moo Dengin, tassun- ja räpylänjäljissä kohti kuuluisuutta.

Ruskeakarhu Junjunin ulkonäöstä tekee hyvin uniikin sen harvinaisen pörheä vaalea turkki ja alati hämmentynyt ilme. Pörheän turkin lisäksi monet sen fanit ovat maininneet, että pikkukarhu näyttää Disneyn Duffy the Disney Bear -karhuhahmolta.

Tällä hetkellä Junjun on noin metrin mittainen ja painaa 35 kiloa.

Junjunin lempipuuhaa on leikkiä autonrenkaalla ja läiskiä menemään sen aitauksen vesialtaassa. Tylsäksi sen aika ei käy sen omien leikkien lomassa.

Nouseva tähti

Normaalisti talvikuukausien aikana Shanghain eläintarhassa kävijämäärät laskevat, mutta Junjunin aitauksen luona käy melkoinen kuhina. Tällä hetkellä Junjun tosin vielä totuttelee kävijöihin ja on esillä aitauksessaan vain parin päivän välein.

– Sen liikkumista on hauska seurata. Se on todella söpö. Itse asiassa se on niin söpö, ettei söpömmäksi voi enää mennä, Junjunin edesottamuksia eläintarhassa paikan päällä seurannut vierailija Lin kertoo Reutersille.

Junjun on syntynyt eläintarhassa ja on sen vanhempien ensimmäinen poikanen. Junjun tarvitsi kuitenkin elämänsä alkutaipaleella tavallista enemmän eläintenhoitajien apua.

Junjunin tie tähtiin alkoikin, kun sen hoitajat kuvasivat sen ruokintahetkiä. Videoilla pörheäturkkinen karhunpentu Junjun söi ruokaansa niin, että koko karhu oli aivan karhunpoikasille tarkoitetussa soseessa.

Nykyisin Junjunin herkkua ovat liha, omenat ja hunaja.

– Kaikki pitävät siitä, koska se on niin eloisa ja aktiivinen poikanen, Junjunin hoitaja Yang Junjie kertoo.

Junjien mukaan Junjun on ollut hyvin leikkisä yksilö jo pienestä pitäen. Hän oli itse ollut alkuun yllättynyt siitä, miten paljon Junjun keräsi huomiota eläintarhan kävijöiltä. Hän ei myöskään alkuun ollut tietoinen siitä, että hänen suojatistaan Junjunista on hiljalleen tulossa sosiaalsen median nouseva tähti.

Junjunin viime aikojen lempileikeistä on ollut jahdata sen eläintenhoitajia. Leikissä se alkuun jahtaa hoitajia, kunnes yllättäen roolit vaihtuvat ja pikkuinen Junjun pötkii karkuun niin kovaa kuin tassuistaan pääsee.

Katso Junjunin leikkejä yllä olevalta videolta!

