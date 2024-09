"Hyvänen aika, miten tuo voi olla hengissä?" – laiturilta löytynyt riutunut kuutti hoivattiin terveeksi "rasvapalloksi"

Hän kertoo puhelimitse, että syystä tai toisesta kulunut vuosi on ollut erittäin uhanalaisille saimaannorpille vaikea.

Piitsniemen Topias

Saimaannorpan kuutteja on yritetty muutamia kertoja kuntouttaa aiemminkin. Toiset ehkä muistavat vielä, kun Korkeasaaren Villieläinsairaalaan tuotiin Puumalasta Piitsniemen Topiakseksi ristitty uros vuonna 2019.

Topiasta ei voitu hoitaa villieläinsairaalassa niin, ettei riskiä muista eläimistä saadusta tartuntavaarasta ollut. Sen takia sitä ei voitu enää palauttaa luontoon. On tärkeä muistaa, että maailman ainoat saimaannorpat elävät Saimaalla ja laji on geeniperimältään hyvin kapea. Sen takia se voi olla erityisen herkkä epidemioille.

90 kiloa muikkua

– Eläinlääkäri kävi tarkistamassa kuutin. Kävimme silloin todella monta puhelua päivässä Korkeasaaren eläintarhan kanssa. Heillä on pitkä kokemus erityisesti harmaahylkeiden kuntouttamisen parissa, Auttila muistelee.

Kuutinkakasta satoja kuvia

– Kuutin hoitoon liittyvien ihmisten kesken oli perustettu WhatsApp-ryhmä. Siellä on satoja kuvia kuutinkakasta! Auttila paljastaa

– Koko asiantuntijaporukkamme on oppinut tässä prosessissa todella paljon, myös norppien kakasta, Auttila naurahtaa.

Sisukas rasvapallo

Koloveden kansallispuisto

Paino on normaalin jakauman mukainen elokuisille kuuteille.

Sen takia asiantuntijat epäilevät, että kuutin emolla on jostain syystä jäänyt keväällä poikasen imetys kesken. Kuutista ei koskaan löytynyt mitään selvää syytä sen riutuneelle olemukselle.

Turkkikuviointi on kuin sormenjälki

Saimaannorppien suojelutyön keskiössä on aktiivinen kannanseuranta.

Kuuttiin ei kiinnitetty minkäänlaista lähetintä, eli sitä ei pystytä reaaliajassa seuraamaan. Sen turkkikuviot on kuitenkin kuvattu ja sen takaräpylään on kiinnitetty räpälämerkki. Norppien turkkikuviot ovat jokaisella norpalla yksilölliset aivan kuin ihmisten sormenjäljet, kertoo Yhteinen saimaannorppamme -LIFE -hanke .

Koloveden alueelle on viimeisen kahden vuoden aikana siirretty myös kaksi aikuista naarasta, jotka ovat olleet tehoseurannassa. Ne ovat pysyneet alueella, mutta nuori uroskuutti saattaa vielä uiskennella, ennen kuin se löytää itselleen sopivat kotirannat Saimaalla.

Auttila on positiivisin mielin kuutin selviytymismahdollisuuksista.

Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Metsähallituksen tiloissa hoivattu kuutti palasi takaisin luontoon.

– Aika on se, mikä näyttää sitten, Auttila toteaa.

Saimaannorppien suojelutyö

Saimaannorppien suojelutyö on vuoden ympäri jatkuva prosessi. Vuoden alussa saimaannorpille kasataan Saimaan rannoille apukinoksia, jotka parantavat norppien pesimäolosuhteita. Saimaannorppa synnyttää poikasensa lumikinokseen kaivamaansa luolamaiseen pesään.

Sekä apukinosten rakennuksessa että pesinnän kartoituksessa on hyvin kapeat aikaikkunat. Saimaan rannat ovat laveat, mutta aikaa on usein vain noin pari viikkoa. Suojelutyö toimiikin noin 300 paikallisen vapaaehtoisen avustuksella. Vapaaehtoiset tuntevat omat rantansa ja vesialueensa parhaiten.

Myös Saimaan pintaa jouduttiin laskemaan tulvasuojelun takia. Se on voinut vaikuttaa rantajäiden kuntoon.

Norppatilanne

– Se on todella turhauttavaa. Tämän yhden kuutin toisen mahdollisuuden antamisen hyväksi on kahden kuukauden ajan työskennellyt iso porukka. Samoihin aikoihin, kun kuutti saatiin vapautettua, niin muutaman päivän sisällä kolme tänä vuonna syntynyttä kuuttia kuoli kalanpyydyksiin, Auttila kertoo.

Luontoon.fi kertoo, että syyskuun alkuun mennessä Metsähallituksen tietoon on tullut kaikkiaan jo 36 kuollutta saimaannorppaa, joista 22 on tänä vuonna syntyneitä kuutteja. Havaittu kuolleiden suuri määrä voi hidastaa kannan elpymistä. Vain osa kuolleista saimaannorpista tulee Metsähallituksen tietoon.

Saimaannorppien suurin uhka on ilmastonmuutos. Lumi ja jää ovat elintärkeitä kuuttien selviytymiselle. Erityisesti ilmastonmuutos uhkaa heikentää ja hävittää niiden pesimäympäristöä.

Liian ruusuinen kuva?

Saimaannorppa on yksi maailman harvoista makeassa vedessä elävistä hylkeistä. Se jäi eristyksiin, kun Saimaan ja Itämeren välinen yhteys katkesi jääkauden jälkeen maankohoamisen myötä noin 8 000 vuotta sitten, kertoo WWF .

Auttilan mukaan suomalaiset ovat hyvin tietoisia siitä, että maassa asuu hyvin uhanalainen ja ainutlaatuinen norppalaji. Hän kuitenkin kertoo, että on kohdannut vaihtelevia asenteita saimaannorppia kohtaan.

– Osa on sitä mieltä, että onko mitään järkeä edes suojella näitä eläimiä, kun eivätkö ne ole jo käytännössä kadonneet? Saimaannorppa on kuitenkin selvinnyt jo vaikka kuinka monesta ongelmasta, ja tässäkin kaikkien vaikeuksien keskellä kanta kuitenkin hitaasti kasvaa, hän pohtii.

– Miestäni tässä on nyt näytönpaikka. Meillä kuitenkin on tällainen kotoperäinen nisäkäs, niin kai me nyt pystymme sitä suojelemaan, Auttila vetoaa.