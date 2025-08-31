Pikkuvauva alkoi kouristella, syynä useat aivovammat – isää ei kiinnostanut lapsen hyvinvointi: Kuka ravisteli lasta?

Pikkuvauva alkoi yllättäen kouristella ja oksentaa. Sairaalassa selvisi, että vauvalla oli kallonsisäisiä verenvuotoja.

Noin kolmen kuukauden ikäinen vauva sairastui tammikuussa 2024 Imatralla. Vauvan äiti huolestui pikkuvauvan oksentelusta ja kuumeilusta.

Äidillä ei ollut ajokorttia, joten hän pyysi lapsen isää kuljettamaan heidät sairaalaan. Mies vastasi kuitenkin töykeästi, ettei häntä kiinnosta vauvan hyvinvointi, eikä hän tahtonut lasta.

Lopulta seuraavana aamuna mies pyysi omaa isäänsä kuljettamaan vauvan ja tämän äidin sairaalaan.

Kallonsisäisiä verenvuotoja

Sairaalassa vauvalta löytyivät molemminpuoliset aivoverenvuodot, jonkinlainen repeämävamma aivoissa ja verenvuoto silmänpohjassa. Vauvan verenvuodot kallon sisällä olivat eri-ikäisiä.

Vammat herättivät lääkäreissä huolta siitä, että pikkuvauvaa oli pahoinpidelty esimerkiksi ravistelemalla.

Vauvan vanhemmat joutuivat tiukkaan syyniin.

He kertoivat, että lapsi oli heidän molempien ensimmäinen, ja raskaus oli tullut yllätyksenä. Vauvan äiti oli ilahtunut raskaudesta, mutta isä oli järkyttynyt. Isä ei olisi halunnut lapsia.

Vauvan äiti kertoi, että hänen puolisollaan oli ollut vaikeuksia isyyden hyväksymisessä.

Kerran aiemmin mies oli huutanut pikkuvauvalle tämän kasvojen edessä, että ”turpa kiinni”. Tilanne oli säikäyttänyt äidin, ja hän oli ottanut lapsen itselleen.

Vaikka mies oli ollut toisinaan välinpitämätön lastaan kohtaan, nainen ei ollut nähnyt kertaakaan, että tämä olisi kohdellut vauvaa väkivaltaisesti muutoin kuin henkisesti.

Pahoinpitelijä jäi arvoitukseksi

Vanhemmat yrittivät miettiä, mistä vauva olisi voinut saada vammansa. Äiti kertoi, että vauva oli kerran pyörähtänyt lattialle sitteristä, ja pari kertaa tämän pää oli osunut tuoliin.

Isä kertoi, että kerran vauvaa röyhtäyttäessä vauvan kasvot olivat kopsahtaneet hänen olkapäähänsä. Vanhemmat kertoivat myös köröttelyleikeistä ja siitä, että äiti oli hyppyyttänyt lasta ilmaan.

Lääkärien mukaan mikään näistä ei selittänyt vauvan vammoja. Poliisi alkoi epäillä vauvan isää pahoinpitelystä.

Syyttäjä vaati lapsen isää lopulta tilille törkeästä pahoinpitelystä tai toissijaisesti törkeästä vammantuottamuksesta.

Etelä-Karjalan käräjäoikeus kuuli asiasta molempia lapsen vanhempia. Nämä olivat sittemmin eronneet, ja vauvakin oli toipunut vammoistaan.

Käräjäoikeus katsoi, ettei asiassa ollut mitään näyttöä siitä, että isä olisi pahoinpidellyt lastaan. Oikeuden mukaan kaikki asiassa esitetty näyttö perustui välilliseen aihetodisteluun, joista usean yhteys tapahtumiin oli hyvin etäinen.

Oikeuden mukaan vauvan vammat saattoivat aiheutua jonkun muunkin henkilön toimesta.

Käräjäoikeus hylkäsi syytteen.

