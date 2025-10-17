Porvoossa keskiviikkoaamuna tapahtuneesta henkirikoksesta epäilty mies on vangittu. Poliisi tutkii tekoa tappona.

Itä-Uudenmaan käräjäoikeus vangitsi tänään 54-vuotiaan miehen todennäköisin syin epäiltynä taposta.

Itä-Uudenmaan poliisin partio sai keskiviikkona aamulla tehtävän Porvoon Kevätkumpuun, missä alustavien tietojen mukaan kerrostaloasunnossa oli ammuttu aseella.

– Poliisin partio saapuessa kohteeseen asunnosta löytyi reilu kolmekymppinen mies, jonka paikalle saapunut ensihoitoyksikön lääkäri totesi kuolleeksi, kertoi tuolloin päivystävä tutkinnanjohtaja rikoskomisario Rauno Jämsä tiedotteessa.

Poliisin mukaan tapahtumien tutkinta etenee.

– Tapaukseen liittyvät henkilöt on saatu kuulusteltua ja meillä on hyvä käsitys kerrostaloasunnossa tapahtuneiden asioiden kulusta. Kuulusteluissa on selvinnyt, että epäiltyä tekoa edelsi uhrin ja epäillyn välinen riitatilanne, mikä päättyi kohtalokkain seurauksin, Jämsä kertoi perjantaina uudessa tiedotteessa.

– Poliisi esitti tänään iltapäivällä epäiltyä vangittavaksi Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa. Epäilty, noin viisikymppinen mies, vangittiin todennäköisin syin epäiltynä taposta, Jämsä jatkaa.

MTV ei yrityksistään huolimatta ole tavoittanut Jämsää kommentoimaan asiaa.

