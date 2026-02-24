Jalkapallojätti PSG:n marokkolaistähti Achraf Hakimi joutuu oikeuteen syytettynä raiskauksesta, ranskalaismedia Franceinfo uutisoi Reutersin mukaan.
Pariisin esikaupunkialueen Nanterren syyttäjäntoimisto avasi tutkinnan vuonna 2023, kun Hakimia syytettiin raiskauksesta.
Hakimi on kiistänyt syytöksen ja kommentoi tapauksen etenemistä oikeuteen X-tilillään tiistaina.
– Nykypäivänä syytös raiskauksesta on riittävä peruste oikeudenkäynnille, vaikka olen kiistänyt kaiken, ja kaikki todisteet viittaavat siihen, että syytös on väärä. Tämä on epäreilua syyttömiä ihmisiä kuten myös aitoja uhreja kohtaan. Odotan rauhallisena oikeudenkäyntiä, joka tuo totuuden julkisuuteen, Hakimi kirjoittaa.
Pelipaikallaan oikeana laitapuolustaja maailman eliittiä oleva Hakimi, 27, on voittanut PSG:ssä muun muassa neljä Ranskan mestaruutta ja Mestarien liigan. Hän on myös Marokon maajoukkueen avainpelaajia.