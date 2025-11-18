Skotlannin ykköstähti Scott McTominay teki ilmiömäisen maalin Tanskan verkkoon joukkueiden välisessä MM-karsintaottelussa.
Tanska ja Skotlanti pelaavat isoilla panoksilla, sillä ottelun voittaja varmistaa paikkansa ensi kesän MM-kisoissa. Tanskalle MM-paikka irtoaa myös tasapelillä, mutta Skotlanti tarvitsee voiton.
Skotlannin kannalta ottelu ei olisi voinut alkaa upeammalla tavalla. Joukkueen ykköstähti Scott McTominay tempaisi 3. peliminuutilla upean saksipotkun, jonka turvin Skotlanti siirtyi 1–0-johtoon.
Katso upea maali pääkuvan videolta.