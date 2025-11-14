Suomen alle 21-vuotiaiden miesten jalkapallomaajoukkueen taival kohti vuoden 2027 EM-kisoja jatkui perjantaina voitokkaasti Turun Kupittaalla, kun Pikkuhuuhkajat voitti Romanian 2–0.

Voitto nosti Suomen karsintalohkossa toiseksi Romanian edelle. Lohkon kärjessä majaileva Espanja kohtasi perjantain myöhäisottelussa lohkon hännänhuipun San Marinon.

Suomen päävalmentaja Mika Lehkosuo kehui vuolaasti joukkueensa esitystä.

– Olimme hyvin niskan päällä koko ajan ja saimme aikaan tasapainoisen esityksen. Kahden maalin lisäksi oli hyviä paikkoja myös lisäosumiin, Lehkosuo iloitsi.

– Romania on lohkon päävastustajamme, ja tämä oli meille tärkeä "kuuden pisteen" ottelu. Romania ei ollut ennen tätä peliä vielä päästänyt yhtään maalia, mikä kertoo heidän hyvästä puolustuksestaan.

Suomi hallitsi avausjaksoa, mutta Otto Ruopin johto-osuma jäi jakson ainoaksi. Kuopion Palloseuran tuore Suomen mestari sai loistosyötön Dario Naamolta ja sijoitti pallon varmasti verkkoon 23. minuutilla.

Pelintekijänä mainiosti esiintynyt Matias Siltanen lisäsi toisella jaksolla Suomen johtoa, kun Euroopan isoille rahakentille tähyävä nuorukainen sijoitti rangaistuspotkun varmasti maaliin.

– Oli aika hallittu ysikymppinen. Saimme hyvin pidettyä vastustajan poissa vaarallisista paikoista, ja kokonaisuutena peli oli hyvin hanskassa, selvitti avausmaalin laukonut Ruoppi.

Kosovo vastassa tiistaina