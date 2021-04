Piispa Teemu Laajasalo menetti äitinsä keskellä tiukkoja koronarajoituksia: "Se oli todella poikkeuksellista, koskettavaa ja kauheaa"

Hän jatkaa, että näitä tarinoita on koronavuoden aikana tullut paljon.

Suljettua surua, kuolemaa ja kärsimystä

– Ajatus liputuksesta syntyi siitä, että meillä on mieletön määrä suljettua surua, kuolemaa ja kärsimystä tämän vuoden ajalta. Ei vain koronaan menehtyneiden osalta, vaan myös muista syistä kuolleiden ja heidän läheistensä vuoksi. Heidän kuolemisen ympäristönsä on ollut täysin erilainen kuin aiemmin, Laajasalo sanoo.

Kuka saa tulla arkun lähelle ja pyyhkiä kyyneleet

– Oman rakkaan ihmisen siunaamisessa on jotain, mikä tekee sen vaikeaksi ja todella tärkeäksi. Olen vuoden aikana monet kerrat kirkkoherrojen kanssa keskustellut, miten sanoa omaisille kuka saa tulla arkun lähelle ja kuka kuivata kenenkin kyyneleitä, Laajasalo sanoo.

– Se auttoi ymmärtämään niitä omaisia, joiden on ollut hyvin vaikea ymmärtää pappien puheita siunauksen aikana, Laajasalo avautuu.

Papeilla harkintavaltaa hautajaisten suhteen

Hautajaisissa saa olla tällä hetkellä läsnä kuusi henkilöä ja pappi. Papeille on kuitenkin annettu oikeus niin sanottuun pastoraaliseen harkintaan.

– Kaikkein lähimpien eli oman perheen pitää saada tulla mukaan. Siitä on selkeästi myös sovittu ja tehty linjaus. Ettei jouduta sanomaan isossa perheessä osalle lapsista, etteivät he pääsisi mukaan, Laajasalo avaa.

– Se on yhteistä elämän suojelua, että me kaikki kannamme vastuumme. Ei pidä kuitenkaan kilpailuttaa näiden rajoituksien aiheuttamaa kärsimystä ja vaikutuksia, että keitä se eniten koskettaa. Ihan elämän alussa ja lopussa tarvitaan viisasta harkintaa, hän toteaa.

Toivo on tärkeä kipinä

Laajasalo sanoo, että pääsiäinen on erinomainen kehys jokaiselle miettiä, miten asiat voivat olla yhtä aikaa iloisia, surullisia, epätoivoisia ja toivorikkaita.

– Ajatellaan pääsiäisen sanomaa niin, että Jeesuksen haudalla oli samaan aikaan ihmisiä, jotka olivat peloissaan ja riemuissaan. Toivo on tärkeä kipinä ja se on pääsiäisen lupaus ja lahja. Jokaisella on oikeus heittäytyä sen varaan, Laajasalo rohkaisee.