Kansainvälisen tutkimuksen mukaan ihmiset elävät yhä pidempään, mutta eliniänodotteen pidentyminen on hidastunut. Uudet mallit ennustavat, ettei kasvu ole niin nopeaa kuin aiemmin oli oletettu.

Proceedings of the National Academy of Sciences -lehdessä tänä vuonna julkaistussa tutkimuksessa todetaan, että kuolleisuusennusteet viittaavat eliniänodotteen pidentymisen hidastumiseen.

– Kasvu on hidastunut. Uudet mallit ennustavat, ettei kasvu ole niin nopeaa kuin aiemmin odotettiin. Tässä ei ole kyse siitä, etteikö pitkäikäisyys tulisi tapahtumaan. Tämä ei muuta mitään meidän valmistautumisessa pitkäikäisyyteen, kertoo Anu Siren, gerontologian professori, Tampereen yliopistosta.

Aiemmin on puhuttu, että puolet tämän päivän lapsista voisi elää satavuotiaiksi. Sirenin mukaan fakta on edelleen se, että pitkäikäisyys yleistyy, vaikka vauhti hidastuisikin.

– Aika pitkään se meidän elinaika kasvoi, koska lapsikuolleisuus pieneni. Sen jälkeen se lähti kasvamaan sen vuoksi, että tulimme paremmiksi ehkäisemään keski-ikäisten ja myöhäiskeski-ikäisten ennenaikaisia kuolemia. Saadaan sairaudet aikaisemmassa vaiheessa kiinni ja niihin pystytään reagoimaan, Siren toteaa.

Vastasyntyneen ennakollinen elinajanodote oli Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2024 pojilla 79,6 vuotta ja tytöillä 84,8 vuotta, jotka ovat mittaushistorian korkeimmat luvut.

