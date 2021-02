Pastori kertoo musertavasta kohtaamisesta leskeksi jääneen kanssa: "Eivät olleet koronan takia saaneet tavata toisiaan useaan kuukauteen – tuntuu epäinhimilliseltä"

– Seurakunnissa ymmärretään kyllä se paine, mikä terveydenhuollon ammattilaisilla on. Sairaaloissa tehdään todella arvokasta työtä paineen alla. Hoitohenkilökunta joutuu varmasti punnitsemaan monia näkökulmia ja heidän täytyy myös noudattaa viranomaisten periaatteita.

– Tapasin omaisen, jonka puoliso oli menehtynyt sairaalassa. Erityisen surullisen tapauksesta tekee se, että he eivät saaneet koronarajoituksista johtuen tavata toisiaan kasvotusten useaan kuukauteen. Kuoleva ihminen etkä saa jättää jäähyväisiä. Tuntuu epäinhimilliseltä, Ronkainen kirjoittaa.

Pandemia on tuonut haasteita papin työhön

Koronapandemia on asettanut yhteiskunnan ennenkuulumattomaan tilanteeseen.

– Kyllä tämäkin on tietynlainen kuva tästä kriisistä, missä nyt eletään, että omaiset eivät pääse hyvästelemään kuolevaa ihmistä näistä säädöksistä johtuen.

Ronkainen kertoo, että koronapandemia on tuonut haasteita myös papin työhön.

– Papin työssä nämä tällaiset ovat kaikkein traagisimpia tapauksia. Tätä on tullut vastaan aiemminkin, että ihmiset ovat päässeet vain ihan lyhyesti näkemään viime hetkellä.

– Se tulee näissä keskusteluissa esille, joita omaiset käyvät papin kanssa. Kuolema ja menetys ovat tietysti suuria asioita, mutta myös se tapa, miten se on tapahtunut. He haluavat sen kertoa ja se painaa heidän mieltään. Itse en voi muuta kuin vain kuunnella ja yrittää myötäelää siinä.

"Älypuhelin ei korvaa fyysistä läheisyyttä"

– Onneksi omaiset ovat usein pystyneet puhelimella soittamaan. Eihän älypuhelin korvaa fyysistä läheisyyttä ja koskettamista, mutta se on monelle jonkinlainen helpotus. Vaikka ei ole nähnyt, niin on saanut kuitenkin soittaa ja kuulla äänen. Tässäkin tapauksessa oli toinen sanonut toiselle kauniit sanat viimeisessä keskustelussa. Usein se että saa puhua on jo helpottava elementti.