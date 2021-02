Nyt se on virallista! Mari Leppänen mursi 900-vuotisen tradition ja vihittiin Turun piispaksi ensimmäisenä naisena – "Kirkko voi olla rohkeampi toimija"

Kirkossa symboleilla ja perinteillä on vahva merkitys. Viikko sitten Turun arkkihiippakunnan piispan virassa ollut Kaarlo Kalliala jätti yhtenä virantunnuksena käytetyn piispansauvan alttarille, jossa se siitä lähtien lepäsi odottamassa seuraavaa viranhaltijaa.

– Nyt ymmärtää, että on osa pitkää historiaa ja monenlaisia traditioita, sanoi STT:lle sunnuntaina Turun arkkihiippakunnan piispaksi vihitty ja piispansauvankin itselleen saanut Mari Leppänen.

Traditioita hän kuitenkin rikkoo. 42-vuotias Leppänen on ensimmäinen nainen, joka on nimetty arkkihiippakunnan piispaksi. Lisäksi hän on Suomen kolmas naispiispa.