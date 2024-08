Antti Holma pyytää anteeksi puheitaan podcastissaan – osansa sai myös Veljeni vartija

– Jos joku loukkaantuu siitä, että mä sanon, että sen tekemä elokuva oli paska, niin se voi mennä katsomaan Veljeni vartija -elokuvan ja miettiä, että paskoista elokuvista tällä veikolla on todellakin kokemusta.

Holma kertoo, että kyseinen osuus on nyt leikattu jaksosta pois, ja näin oli hänen mukaansa alunperinkin tarkoitus tehdä. Jostain syystä puhe Viitalasta oli kuitenkin päätynyt mukaan julkaistuun jaksoon.

– Vastaus tähän kysymykseen on, ettei todellakaan ole. Ja siksi tämmöinen ilkeä, vittumainen, pahansuopa kommentti olisi kuulunut leikkauspöydän asemasta viimeiseen viemäriin, eikä ikinä linjoille varsinkaan.

– Pihla on puhunut aikoinaan siitä, että häntä painostettiin perhekysymyksissä Amerikan tuotantojen puolelta, mikä on hirveää, ahdistavaa ja väärin. Mulla ei ole mitään oikeutta keksiä tämmöisen perusteella päästäni otsikkoa, jota en edes muista, ja sitten liittää sitä oikean ihmisen elämään – tai itse asiassa tarkemmin sanottuna kahden oikean ihmisen elämään, koska kaikista häpeällisintä tässä vielä on se, että puhuin äidistä ja lapsesta, ja lapset täytyy muutenkin jättää rauhaan.