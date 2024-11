Konkurssin vastikään kokenut Janne Kataja järkyttyi rakkaan roolihahmonsa kohtalosta: "Huolestuin töitteni puolesta"

Leppilampi on ollut otsikoissa Ivalo-sarjan kuvausten aikaisista tapahtumista, jossa naispuolinen yksityishenkilö teki Leppilammesta rikosilmoituksen. Rikosnimikkeenä on seksuaalinen ahdistelu ja tapaus on syyteharkinnassa. Leppilampi on kiistänyt syytökset.