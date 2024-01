Karppi-sarjan ohjaaja Rike Jokela teki kesällä elokuvan, joka on kaukana hittisarjasta – kuvaukset jouduttiin keskeyttämään helteen vuoksi

Ohjaaja Rike Jokela , 59, on tottunut palelemaan kuvauksissa ja pyrkinyt välttelemään kesää kuvausajankohtana. Tapaninpäivänä 26. joulukuuta ensi-iltansa saanut Huijarit-elokuva on kuitenkin poikkeus.

– Se kuvattiin kesällä. Olen aina pyrkinyt välttämään kesää, koska en tykkää siitä, miltä se näyttää. Tykkään enemmän pimeästä keväästä ja syksystä, kun valo on matalalla. Nyt kuvasimme auringonpaisteessa käytännössä joka päivä, Jokela kertoi MTV Uutisille elokuvan mediatilaisuudessa.

– Siksi yritin oppia tykkäämään kuvaamisesta kesällä. Ja kyllähän se tuohon tarinaan sopii. Karppi-tv-sarjaa olen tehnyt monta kautta putkeen, ja olen tottunut pelkkään sateeseen ja kylmään. Teoksissani on aika usein jokin musta sävy, niin vaikka tämäkin on rikostarina, niin tämä on silti hyvän fiiliksen elokuva.