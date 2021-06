Näyttelijä Pihla Viitala Meilahden talojupakasta MTV Uutisille: "En ole keskustellut lupa-asioista Anni Sinnemäen kanssa"

Viitala huomauttaa, että alueelle on myönnetty myös muitakin poikkeuslupia kuin heidän taloaan koskeva lupa.

Viitala: alueen henki hyvä

MTV:n tietojen mukaan tutkintapyyntö Sinnemäen toimista on lähtöisin parista huvila-alueen asukkaasta, jotka ovat kokeneet Sinnemäen vuosientakaisen menettelyn epäoikeudenmukaiseksi.

Viitalan mielestä asiasta virinneistä uutisotsikoista on voinut erheellisesti saada kuvan, jonka mukaan ikään kuin kaikki alueen asukkaat olisivat tehneet tapauksesta tutkintapyynnön poliisille. Näin asia ei hänen mukaansa ole.

– Kysymys on parista alueella asuvasta henkilöstä, muuten alueen henki on hyvä. Tutkinnan pitkittyminen kummastuttaa ja varsinkin se, että tämä nostetaan esiin juuri tässä vaiheessa Helsingin pormestarikisaa, Viitalaa toteaa.

“Odottelen rauhassa”

Sinnemäki on kuntavaaleissa Helsingin vihreiden pormestariehdokas, joten rikosepäily tuli julkisuuteen hänen kannaltaan kiusalliseen aikaan. Tänään on kuntavaalien viimeinen kampanjointipäivä.

Sinnemäki on rikosepäilyä koskevassa Facebook-postauksessaan kertonut käyneensä poliisikuulusteluissa viime syksynä, mutta hänen mukaansa asia ei juurikaan näytä sen jälkeen edenneen. Hän kiistää syyllistyneensä rikokseen.

– Helsinkiläisillä on totta kai oikeus valittaa päätöksistä ja halutessaan myös tehdä niistä tutkintapyyntöjä, mikäli he ovat kaupungin toimintaan pettyneitä, mutta tämä prosessi on ollut yllättävän pitkä. Odottelen rauhassa poliisin työn tuloksia, Sinnemäki kirjoittaa Facebook-päivityksessään.