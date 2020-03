Pienyrittäjät pelkäävät koronan ajavan konkurssiin – "Ensimmäistä kertaa olen todella huolissani"

– Olen jo ilmoittanut Facebookissa, ettei kukaan tulisi ajalleen, jos on mitään flunssan taikka hengitystieinfektion oireita. Toivon mukaan tämä menee parissa kuukaudessa ohi, niin kuin on esimerkiksi Kiinassa ollut. En usko, että liikkeeni joutuu konkurssiin. Minulla on keskeytysvakuutus, joka kattaa muun muassa epidemiat ja itselläni on myös säästöjä pahanpäivän varalta.