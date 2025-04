Poistetun viisaudenhampaan tilalle voi ilmestyä uusi hammas – mistä se johtuu?

Jos jo poistetun viisaudenhampaan tilalle ilmaantuu uusi hammas, kyseessä on luultavasti aina olemassa ollut ylilukuinen hammas.

Moni jännittää viisaudenhampaiden poistoa, vaikkei tarvitsisi. Operaatio voi olla pitkä, ja useiden viisureiden poisto voi vaatia monia käyntejä.

Millainen yllätys siis onkaan, kun suuhun viisaudenhampaan tilalle ilmestyy uusi hammas!

"Ilmestyvän hampaan ilmiö" on harvinainen, mutta myös todellinen, kertoo suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri Karoliina Pitkänen Helmiäiseltä.

– Varsinaista uutta hammasta ei maitohampaistoon eikä pysyvään hampaistoon voi kasvaa. Se, että viisaudenhampaan paikalle tulee hammas, on ihan todellinen ilmiö, mutta silloin kyseessä on ylilukuinen hammas, Pitkänen sanoo.

Ylilukuinen hammas on poikkeus, sillä varsinaisia varahampaita puuttuvien tilalle ihmisellä ei ole.

– Minullakin on joskus vastaanotolla potilas kysynyt, että milloinkahan tähän kasvaa uusi hammas, kun hammas on poistettu. Silloin valitettavasti täytyy todeta, että tämä on nyt näin, uutta ei kasva.

Useimmiten yksi, toisilla monta: "Se on hyvin, hyvin harvinaista"

Jos viisurin tilalle putkahtaa uusi hammas, se on luultavasti ollut olemassa koko ajan.

– Yleensä viisaudenhampaan poistoa varten otetaan optg-kuva, joka on kaksiulotteinen. Osa rakenteista kuvautuu siinä päällekkäin. Ylilukuinen hammas voi jäädä piiloon, eli se ei näy kuvassa. Sitten, kun otetaan pois viisaudenhammas, joka on ollut vähän kuin esteenä ylilukuiselle hampaalle, se saattaa päästä puhkeamaan, Pitkänen kuvaa.

Kyseessä ei ole uusi viisaudenhammas – niitä on ihmiselle suotu korkeintaan neljä. Lapsella hampaita on 20, aikuisella viisurit mukaan luettuna 32.

Kaikille viisaudenhampaita ei kehity, tai niitä voi puhjeta vain ala- tai yläleukaan. Ylilukuiset hampaat taas ovat harvinaisia – niitä löytyy pysyvässä hampaistossa noin kahdelta prosentilta väestöstä, joskin eri tutkimuksissa vaihteluväli on laaja.

– Useimmiten ylilukuisia hampaita on yksi kappale. Jos niitä on kaksi, mennään jo huomattavasti harvinaisempaan ilmiöön. Useamman ylilukuisen hampaan ilmeneminen on hyvin, hyvin harvinaista.

Toisaalta pitkän uran tekevälle suu- ja leukakirurgille voi sattua vastaanotolle potilas, jolla on viisaudenhampaiden lisäksi jokaisessa leukaneljänneksessä ylimääräinen hammas.

Ylilukuiset hampaat harvemmin purennassa hyödyllisiä

Ylilukuiset hampaat ovat yleisempiä yläleuassa. Ne ovat yleensä pienempiä kuin tavanomaiset hampaat, tai muuten erikoisen mallisia. Niissä on kiille, hammasluu ja -sementti, kuten tavanomaisissakin hampaissa.

– Ylilukuiset hampaat saattavat olla myös sellaisia tappimaisia. Harvemmin ne puhkeavat niin, että ne olisivat purennassa hyödyllisiä, Pitkänen sanoo.

Viisaudenhammas on ikään kuin leukojen esihistoriallinen jäänne: Pitkäsen mukaan leukojen koko on ajan saatossa pienentynyt, enää kolmatta poskihammasta ei kaikille purentaan mahdu.

– Sen takia viisaudenhampaita poistetaan. Ne on vaikea pitää puhtaana ja ne helposti aiheuttavat infektioita.

Ylilukuista hammasta ei ole mikään pakko poistaa.

– Ei siitä periaatteessa ole mitään haittaa. Jos se ei aiheuta komplikaatioita, kuten hampaiston ahtautta tai naapurihampaiden resorptiota [hammasluun hajoaminen, toim.huom.], tai ole esteenä muiden hampaiden puhkeamiselle, se on vain ikään kuin lystikäs lisä, Pitkänen sanoo.

– Ylilukuinen hammas ei yleensä aiheuta infektioita, mutta niiden puhkeamiseen voi liittyä ongelmia. Silloin se kannattaa poistaa.

