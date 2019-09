Pieni suomalaisyhtiö voitti vuosien oikeuskiistan jättifirma Sodastreamia vastaan, ainakin osittain – "He sanoivat että yrityksemme oli kasvanut liian nopeasti, mikä oli heille ongelma"

Markkinaoikeus totesi päätöksessään, että heille esitetyn näytön valossa hiilidioksidipullojen täyttäminen on ollut viranomaisvalvonnan mukaista toimintaa Suomessa, eikä hiilidioksidipullojen käyttämisestä ole koitunut vahinkotilanteita kuluttajille.

Oikeuden mukaan pullojen kaulassa ollut pieni tavaramerkkinä pidettävä kaiverrus ei riittänyt havainnollistamaan tarpeeksi selkeästi kuluttajalle, että pullo on ollut alun perin SodaStreamin liikkeelle laittama. Tältä osin kanne oli perusteltu ja MySoda oli aiemmalla etiketillään loukannut SodaStreamin tavaramerkkiä.

MySoda on sittemmin muuttanut toimintamalliaan, jonka harjoittamista yritys voi markkinaoikeuden mukaan jatkaa myös tulevaisuudessa. MySoda voi siis edelleen kierrättää hiilidioksidipulloja, kunhan pulloon lisättävästä etiketistä käy selkeästi ilmi, ettei MySoda ja SodaStream ole yhteistyössä keskenään.

Minuutin keskustelu johti kahden vuoden oikeusprosessiin



– He sanoivat, että MySoda on kasvanut liian nopeasti, mikä oli heille iso ongelma. Heistä ongelman voi ratkaista kahdella tavalla: joko ostamalla meidät tai haastamalla meidät oikeuteen. Vastasin, että voitte toki kokeilla molempia, toimitusjohtaja David Solomon kertoi MTV Uutisille.

– Se on ollut valitettavan pitkä ja raskas prosessi meille. Se on vaikeuttanut meidän toimintaamme monella tasolla. Tämä ei ollut ihan yksinkertainen juttu, kun kantaja on ulkomainen yritys, Solomon kuvaili.