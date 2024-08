Prime-juomat vakavissa ongelmissa

Suursuosioon vuonna 2023 nousseiden Prime-juomien valmistaja on haastanut juomayhtiön oikeuteen.

Nesteytysjuomia valmistavan Refresco-tehtaan mukaan Prime-juomayhtiö on rikkonut sopimusta. Valmistaja kertoo kanteessaan juomayhtiön lopettaneen sopimuksen vastaisesti tilaukset, kun juoman suosio laski.

Sopimusrikkomus

Business Insiderin mukaan kyseessä on yksi monista oikeusjutuista, joiden keskelle Prime-juomayhtiö on viime aikoina joutunut. Primea syytetään myös muun muassa tavaramerkkiloukkauksista sekä virheellisistä kofeiinimerkinnöistä.

Refresco-valmistajan nostaman kanteen mukaan juomayhtiö on rikkonut sopimusta, jossa Prime on sitoutunut tilaamaan tehtaalta juomia kolmen vuoden aikana 222 miljoonaa pulloa vuosittain.

Somekupla puhkesi ja suosio laski

Vuonna 2024 Prime-juomien myynti on kuitenkin laskenut. Refrescon asianajajan mukaan kyse on osittain kausiluonteisesta laskusta, mutta tilanteeseen on vaikuttanut myös somekuplan puhkeaminen sekä useat oikeusjutut.