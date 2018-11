Maineikas kuplajuomayhtiö SodaStream haastoi suomalaisyrityksen oikeuteen – "Kohtuullinen hyvitys vähintään miljoona euroa"

Maailman suurin hiilihapotuslaitteiden valmistaja ja myyjä SodaStream on nostanut kanteen suomalaista Brand Handlers Oy:tä vastaan. Brand Handlers tunnetaan nykyisin nimellä MySoda Oy.

Juttua on tällä viikolla käsitelty markkinaoikeudessa.

Väitteitä alkuperäisten etikettien korvaamisesta

Kun elintarvikehiilidioksidia sisältävä pullo on tyhjä, voi sen vaihtaa täyteen pulloon pullonvaihtojärjestelmään kuuluvissa toimipisteissä.

Israelilaisen SodaStreamin mukaan suomalaisyhtiö on ottanut SodaStream-tavaramerkein varustettuja hiilidioksidipulloja omaan käyttöönsä täyttämällä ne uudelleen ja korvaamalla pullojen alkuperäiset etiketit MySoda-etiketeillä.

"Kohtuullinen hyvitys" vähintään miljoona euroa

SodaStream myös vaatii MySodalta "kohtuullisena hyvityksenä" yhteensä vähintään miljoona euroa "rekisteröityjen tavaramerkkioikeuksien oikeudettomasta käytöstä sekä korvauksen muusta vahingosta, jonka loukkaus on aiheuttanut".

SodaStreamin mukaan vahinko muodostuu "maineelle ja goodwill-arvolle aiheutuneesta haitasta, ylimääräisistä kustannuksista ja kuluista, joita Brand Handlersin vapaamatkustaminen ja kannemerkkien loukkaus on aiheuttanut SodaStreamin infrastruktuurille, sekä pullojen tarkastamisesta ja uudelleenetiköinnistä aiheutuvista kustannuksista".

"Pyrkii täyttömarkkinoiden sulkemiseen"

Takuun ehdoista vääntöä

Suomalaisyhtiön mielestä SodaStreamin markkinointiväittämät takuun osalta vastaavat käytäntöä, joka on "esimerkiksi autojen osalta vahvistettu pätemättömäksi".

Miljoonien ostotarjous

MySoda perustettiin vuonna 2011. Yhtiön johtajilla on SodaStream-taustaa.

– Tämä on myös varmasti yksi syy kantajien [SodaStream] aggressiivisuuteen ja vastaajaa [MySoda] kohtaan esittämiin perusteettomiin ja kohtuuttoman suuriin ja täysin perusteettomiin miljoonakorvauksiin sen jälkeen, kun vastaaja oli ensin hylännyt SodaStreamin johtajan tapaamisessa huhtikuussa 2017 vastaajan toimitusjohtajalle esittämän miljoonien ostotarjouksen vastaajan yhtiöstä ja seuraavaksi vastaaja kiisti SodaStreamin välittömästi em. tapaamisen jälkeen lähetetyssä vaatimuskirjeessä esittämät tavaramerkinloukkausväitteet, MySodan vastauksessa todetaan.

MySoda laskee, että SodaStreamin markkinaosuus on noin 60 prosenttia. SodaStreamin laitteita ja hiilidioksidipulloja on Suomessa myyty MySodan arvion mukaan yli 600 000 kappaletta.

KKV jätti tutkimatta

SodaStreamin ja MySodan markkinaoikeuteen päätynyt kädenvääntö on jatkunut jo pitempään.

– Toimenpidepyynnön mukaan SodaStream käyttää toimintatapaa, jolla se lisensioi hiilidioksidipullot kuluttajille hiilihapotuslaitteen myynnin yhteydessä. Käytännössä toimintatapa tarkoittaa sitä, että hiilidioksidipullot säilyvät SodaStreamin omaisuutena, ja vain SodaStreamilla on oikeus täyttää pullot uudelleen. SodaStream pyrkii näin lisenssisopimuksen avulla sitomaan hiilidioksidipullon hiilihapotuslaitteen kanssa yhteen. SodaStream on lisäksi pyrkinyt luomaan SodaStream -tuotteiden jälleenmyyjille ja kuluttajille mielikuvaa, että täyttö vain SodaStreamin toimesta on turvallista ja laillista ja että SodaStream -hiilihapotuslaitteen takuu raukeaa, jos siinä käytetään muiden toimijoiden kuin SodaStreamin täyttämiä hiilidioksidipulloja, MySoda totesi toimenpidepyynnössään.