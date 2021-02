Lasten ja nuorten koronatartuntojen osuus kasvussa: Pfizeriltä ensimmäisenä rokote 12-16-vuotiaille – arvio käyttöönotosta julki

– Pfizerin rokotetta voidaan käyttää yli 16-vuotialla nuorilla. Tämä ei johdu siitä, että oletettaisimme, että aikuisilla käytettävät rokotteet eivät toimisi tai ne olisivat jotenkin haitallisia lapsille. Tässä on kysymys siitä, että tällä hetkellä ole tutkimustietoa tai tutkimusnäyttöä rokotteiden toimivuudesta lapsilla tai nuorilla, valottaa Rokotustutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet tilannetta.

THL:n ohjeistuksen mukaan 16–17 -vuotiaille, joilla on vakavalle koronavirustaudille erittäin voimakkaasti altistava sairaus tai tila, annetaan Pfizer Comirnaty -rokote. Käytössä olevista rokotteista se on ainoa, jolla on myyntilupa 16 vuotta täyttäneelle ja sitä vanhemmalle. Nämä nuoret kuuluvat ensimmäisten joukossa rokotettavaan riskiryhmään.