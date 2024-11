Apua tarvinnut Mikko käännytettiin turvakodista Turussa – "Pelkäsin henkeni edestä"

Yli tuhat ihmistä on jäänyt tänä vuonna ilman paikkaa haluamastaan turvakodista tilanpuutteen vuoksi, paljasti perjantaina julkaistu MTV Uutisten selvitys .

Yksi turvakotien ruuhkasta kärsinyt on kaarinalainen Mikko .

Mikon nimi on muutettu asian arkaluonteisuuden takia, mutta hänen henkilöllisyytensä on toimituksen tiedossa.

Mikolla on yksi lapsi aiemmasta avioliitosta. Sosiaalityöntekijä oli kuitenkin ollut ajatusta vastaan.

Turvakodissa ei ollut tilaa

Turun turvakoti on Varsinais-Suomen alueen ainoa. Se on MTV Uutisten tietojen mukaan ohjannut kuluvan vuoden aikana kaikkiaan 109 apua hakenutta ihmistä muualle. Lähin vaihtoehto sijaitsee Raaseporissa, jonne matka kestää autolla noin puolitoista tuntia.

Suomessa on 28 turvakotia, joista kuusi toimii pääkaupunkiseudulla. Pohjoisin turvakoti sijaitsee Rovaniemellä.

Suomessa on 28 turvakotia, joista kuusi toimii pääkaupunkiseudulla. Pohjoisin turvakoti sijaitsee Rovaniemellä.

"Tuntui hankalalta joutua lähtemään kauas pojasta"

– Tietysti tuossa tilanteessa se tuntui ikävältä. Minulla on lapsi täällä ja tuntui hankalalta joutua lähtemään kauas tietämättä, tulenko ikinä saamaan asuntoa vai päädynkö kadulle, Mikko sanoo.

Kokee jääneensä yksin

Mikko kertoo soittaneensa turvakodista isälleen, joka haki hänet pois. He ajoivat Mikon mukaan Turkua ympäri kolme tuntia, kun Mikko avautui tilanteestaan.

"Henkistä väkivaltaa ei tunnisteta"

Mikko muistuttaa, että henkinen väkivalta on usein vuosia kestävä piina, joka lamauttaa ja tuhoaa yksilön elämän ja kyvyn hallita sitä.

– Henkisessä väkivallassa vamma muodostuu enemmän jälkeenpäin, kun taas fyysinen väkivalta on yhtäkkistä ja sen aiheuttama vahinko nähtävissä heti.Mikolla on kohtalotovereita

Esimerkiksi Turvakoti Pellaksesta Espoosta kerrotaan, että heillä useat asiakkaat ovat kertoneet kokeneensa henkistä väkivaltaa ja pakottavaa kontrollia. Asiaa on kuitenkin vaikea osoittaa todeksi.

Avopalveluista apua tilanteen arviointiin?

Ensi- ja turvakotien liiton kehittämispäällikkö Tiina Muukkonen kertoi Huomenta Suomen lähetyksessä aiemmin tällä viikolla, että hädässä oleville on turvakotien lisäksi olemassa myös avopalveluita.

– Jos on vakava väkivallan uhka tai esimerkiksi vainotapaus, jonka takia väkivalta on pitkittynyttä, avopalveluissa voi saada siihen tukea. Mielestäni tarvittaisiin pidempiaikaista tukea kuin mitä meillä on Suomessa tällä hetkellä edes mahdollista antaa, Muukkonen sanoo.