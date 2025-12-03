Tasavallan presidentti on myöntänyt eduskunnan puhemiehelle Suomen korkea-arvoisimman kunniamerkin. Itsenäisyyspäivänä jaetaan myös muita korkeita kunniamerkkejä.



Eduskunnan puhemies Jussi Halla-aholle (ps.) on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun suurristi.

Suomen Leijonan suurristi on myönnetty tekniikan tohtori Matti Alahuhdalle. Hän on työskennellyt muun muassa Koneen toimitusjohtajana vuosina 2005–14.



Kuluvan vuoden maaliskuuhun saakka Nokian toimitusjohtajana työskennelleelle Pekka Lundmarkille on myönnetty Suomen Valkoisen Ruusun I luokan komentajamerkki.



Suomen Leijonan I luokan komentajamerkki on myönnetty metropoliitta Ambrosiukselle, IBO:n pääjohtaja Olli-Pekka Heinoselle, ulkoasiainneuvos Pirkko Hämäläiselle, Euroopan petostorjuntaviraston entiselle pääjohtajalle Ville Itälälle, ulkoasiainneuvos Elina Kalkulle, Helsingin yliopiston rehtorille Sari Lindblomille, tieteen akateemikko Merja Penttilälle ja ulkoasiainneuvos Anne Sipiläiselle.



Kunniamerkit myönsi Suomen Valkoisen Ruusun ja Suomen Leijonan ritarikuntien suurmestari, tasavallan presidentti Alexander Stubb.