Leijonat kyttää NHL-apuja – tämän takia Petteri Sihvonen toivoo Jukka Jaloselta malttia: "Sehän muuttaisi tuon aivan eri joukkueeksi"

MAINOS Jääkiekon MM-kisat 13.-29.5. Kisa-avaus 13.5. – Leijonat kohtaa Norjan kello 20.20 C Moressa ja MTV3:lla! Studio-osuus käynnistyy jo kello 19.30 C Moressa. Kaikki ottelut C Moressa ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa!

MM-kisoihin valmistautuminen on ollut Leijonien osalta tietyllä tavalla poikkeuksellinen viime vuosiin verrattuna. Aikaisempina kisakeväinä Suomen MM-joukkue on lyöty hyvissä ajoin lukkoon jokaista kisapassileimaa myöten, eikä NHL:stä ole odotettu vahvistuksia.

Tänä keväänä tilanne on kuitenkin ollut toisenlainen. Päävalmentaja Jukka Jalonen ja GM Jere Lehtinen ovat tehneet hyvin selväksi, että NHL:n ensimmäisellä pudotuspelikierroksella pelaavien suomalaistähtien tilannetta odotellaan rauhassa ainakin torstaihin, jolloin ensimmäiset kisapassit leimataan.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Tilanne on nostanut ilmaan monenlaisia kysymyksiä. Miksi Leijonien katse on juuri tänä keväänä tiiviimmin NHL-kaukaloissa kuin aikaisempina kausina? MTV Urheilun asiantuntija Petteri Sihvonen antoi asiaan oman näkökantansa.

– On helppo sanoa mahdolliseksi syyksi kotikisat, mutta Jalosen tuntien, se ei ole pääsyy. Jalonen ei ajattele, että aletaan tehdä viihdettä. Voi olla hyvin kyse siitä, että tie kuljettiin hyvin nopeasti loppuun vuosina 2019 ja 2021. Suomi sai pelitavasta niin paljon kilpailuetua, että se riitti, Sihvonen perkaa.

Keväiset EHT-pelit ovat osoittaneet, että vastustajat osaavat vastata Leijonien tunnettuun peli-identiteettiin viime vuosia paremmin.

– Vastustajat osaavat pelata Meidän peliä vastaan. Kun joku on voittanut maailmanmestaruuden, MM-hopeaa ja olympiakultaa, se on koko ajan maalitaulu muille. Vastustajat ovat nostaneet tasoaan. Haluan nähdä tämän vastauksena sille. Kilpailu on koventunut ja Leijonat on haastettu. Enää ei pärjätä pelkällä taktiikalla ja pelitavalla, vaan nyt tarvitaan mahdollisia apuja NHL:stä ja SHL:n finalisteista, Sihvonen sanoo.

– Voidaan ajatella, että Tshekkiin kulminoituu tosi paljon. Tshekki suorastaan imitoi sitä, miten Suomi pelaa. Sitten alkaa ratkaista se, että heillä onkin ne paremmat pelaajat. Siihen täytyy saada vastauksia.

Juttu jatkuu videon alla.

2:56 Tässä kisaoppaassa on kaikki, mitä C Moren MM-lähetyksistä pitää tietää.

NHL:n pudotuspeleissä kiekkoilee monia tähtipelaajia, jotka vahvistaisivat Leijonien kisajoukkuetta merkittävällä tavalla. Sihvosen mielestä viisainta on odottaa, saako Leijonat jättipotin NHL:stä muun muassa Dallas Starsin tai Florida Panthersin suomalaiskatraiden toimesta.

– Mielestäni pitäisi odottaa. Ehkä se ennen muuta tarkoittaa Floridan kaikkein isointa saalista Aleksander Barkovia ja Anton Lundellia. Sehän muuttaisi tuon aivan eri joukkueeksi, kun tulisi ykkös- ja kakkossentterit siihen. Sitä odottaisin.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

NHL:n ensimmäinen pudotuspelikierros päättyy viimeistään sunnuntaina. Sihvosen mielestä vahvistuksia pitäisi odottaa maltillisesti aina pudotuspelikierroksen päättymiseen asti mahdollisten jättipottien varalta.

Suomi pelaa ensimmäiset MM-ottelunsa perjantaina ja lauantaina Norjaa ja Latviaa vastaan. Kotikisojen otteluohjelma mahdollistaa osaltaan mahdollisten NHL-vahvistusten odottamisen.

– Ei ne helppoja tule olemaan, tosi kovia pelejä, mutta MM-kisasysteemi mahdollistaa sen, ettei yksittäisen ottelun häviöstä menetä mitään määräänsä enempää. Pitäisin nyt tosi kauan sitä ovea auki, Sihvonen viittaa mahdollisiin vahvistuksiin.

Kaksissa edellisissä MM-kisoissa Suomi on lyönyt kisajoukkueensa lukkoon hyvissä ajoin ja joukkueen yhtenäisyys siivitti Leijonat maailmanmestaruuteen (2019) ja MM-hopeaan (2021). Sihvonen ei näe nykyisen tilanteen luovan uhkaa Leijonien joukkuedynamiikalle. Pikemminkin päinvastoin.

– Suomalaiset osaavat niin hyvin tämän jutun. Se tie on ehkä kuljettu äkkiä loppuun, että sillä joukkueen yhtenäisyydellä varmistettiin (menestys). Joku niissä harjoituspeleissä alkoi näyttää, että siihen on mahdollisesti vähän leipiinnytty. Pitkä leiritys ja samat jätkät ja sitten on suurin piirtein siinä. Nyt ehkä voisi inspiroida sitä prosessia tämmöisellä, Sihvonen pohtii.

– Siksi en näe sitä uhkana. Se on ihan varma – tuli huippujätkistä kuka tahansa – se on yksi palaveri ja he ovat samalla sivulla muiden kanssa. Ei ole mahdollista, että vielä kotikisatkin valloitettaisiin sillä samalla systeemillä, että joukkue on ajoissa kiinni ja nimetön. Inspiroimiseen mahtava konsti tässä kohtaa tehdäkin se vähän eri tavalla. Se olisi vastaus siihen, kun vastustajat pelaa hyvin, niin nyt olisi tällainen kortti tuoda siihen.

Mikael Granlundille ja Eeli Tolvaselle tilausta

Jalonen ja Lehtinen saattavat saada vahvistuksia jo hyvinkin pian, kun Nashville Predatorsin kausi päättyi. Juuse Saros on loukkaantumisen vuoksi sivussa, mutta Mikael Granlund ja Eeli Tolvanen ovat saatavilla Leijonien käyttöön, mikäli terveystilanne ja halukkuus sen sallivat.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Granlund olisi Leijonille huomattava ja ilmiselväkin vahvistus. Sihvonen ottaisi myös Tolvasen avosylin kisajoukkueeseen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

– Kyllä katsoisin, että Tolvaselle on tilausta. Olisi yksi variaatio toiseen ylivoimaan oikealle siivelle. On yhteistä historiaa Jalosen kanssa. Häntä ei saisi missään nimessä unohtaa. Tolvanenkin täytyy pitää mielessä ja hänet pitäisi ottaa. Liian vähillä hartioilla on tulosvastuu, kun on vain Sakari Manninen ja Teemu Hartikainen.

Sihvonen on mielessään löytänyt jo Granlundille sopivan paikan Leijonien ketjupaletissa. Sihvonen näkisi Granlundin yhdessä Mannisen ja Hartikaisen kanssa, jotka ovat muodostaneet seurajoukkueessa ja olympialaisissa tehokkaan kolmikon Mikaelin pikkuveli Markus Granlundin kanssa.

Granlund on loukkaantumisen vuoksi sivussa MM-karkeloista, mutta isoveli voisi hyvinkin ottaa veljensä paikan.

– On hauskaa, jos Granlund korvautuu Granlundilla. Isoveli voisi soittaa pikkuveljelle, että miten tuossa pitääkään pelata tuota kenttätasapainoa. Se on Jalosen aseteltavissa, että kuka pelaa kenenkin kanssa. Se voisi olla hyvinkin mielenkiintoista, että Mikael ottaisi Markuksen paikan, Sihvonen myhäilee.

Granlund on uransa aikana pelannut niin laita- kuin keskushyökkääjänäkin. Tällä kaudella Granlund on pelannut sentterinä, mutta Sihvonen näkisi suomalaistaiturin Leijonissa myös laitahyökkääjänä.