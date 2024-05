Sihvonen: Leijonat kuin nippu pyhäkoulupoikia – tässä on MM-turnauksen yllä leijuva "kysymysten kysymys"

Kysymysten kysymys kuulu, kuinka haavoittuvainen ja hauras tämän hetken joukkue on sillä hetkellä, kun tulee vastaan oikein kova paikka? Toisaalta sellainen kova paikka jo oli, yksi kovimpia mahdollisia, kun Leijonat kohtasi Prahassa turnauksen avausottelussa kotijoukkue Tšekin. Tosin siinä pelissä Leijonilla oli lähinnä vain voitettavaa. Puolivälieräottelussa on sitten aikanaan myös paljon hävittävää.

Vaan miten on hyökkääjien laita? Heissä on mielestäni jotain haavoittuvaisuutta. Miten nuoret keskushyökkääjät, ovatko he valmiita kohtaamaan turnauksen mittaan kasvavat haasteet? Myös laitureita tohdin hieman epäillä, siellä ei ole nyt Teemu Hartikaista , Harri Pesosta ja Marko Anttilaa , muutamia mainitakseni.

No, on toki turhan mennä vielä asioiden edelle. Tosin tuntuisi erikoiselta, jos tällekin joukkueelle ei tulisi turnauksen mittaan itsetutkiskelun paikkaa. Ehkä Kanada tarjoaa sellaisen, tai Sveitsi. Jalosellekin on hieman vierasta, jos joukkue rallattelee vain voitosta voittoon. Jalonen on aina ollut liki parhaimmillaan, kun hän on joutunut puristamaan päin vastoinkäymisiä ja niiden jälkeen.