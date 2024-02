Petteri Orpo Ylellä: Hallitusohjelman maahanmuuttokirjausta muutetaan – tätä se tarkoittaa

– Olemme löytäneet asiasta neuvotteluratkaisun hallituksessa. Tästä on ollut iso huoli elinkeinoelämässä ja tiedeyhteisössä. Erityisosaajat ovat erityisen tärkeitä monille yrityksille. He voivat olla avaintyöntekijöitä ja tiedeyhteisön avaintutkijoita, Orpo kommentoi.

"Yksimielinen päätös"

Orpo sanoi Ylellä, että hän ei tiedä, milloin kyseinen haastattelu on tehty. Orpon mukaan asiasta on joka tapauksessa käyty hallituksen sisällä keskusteluja ja päätös kirjauksen muuttamisesta oli yksimielinen. – Hallituspuolueiden lähtökohdat ovat varmasti olleet aikoinaan erilaiset. Meillä on kuitenkin yhteinen näkemys siitä, että osaajat ovat Suomeen tervetulleita, Orpo sanoi.

"Hallitus ei kiristä työperäistä maahanmuuttoa"

Henriksson sanoi HS:n haastattelussa, että Suomen väkiluku kasvaa vain nettomaahanmuutolla ja tänne tulevien pitää tuntea itsensä tervetulleiksi.



– Miten me saamme muualta ihmisiä muuttamaan Suomeen? Suomeen muuttavan pitää tuntea, että hän on tervetullut, täällä voi elää hyvän elämän ja tänne on turvallista tulla ilman pelkoa siitä, että joutuu heti muuttamaan pois, Henriksson sanoi.



Orpon mukaan hallitus ei ole kiristämässä tai vaikeuttamassa työperäistä maahanmuuttoa Suomeen. Hän on samaa mieltä Henrikssonin kanssa siitä, että Suomen ikärakenne edellyttää maahanmuuttoa.



– Haluamme vain korostaa maahanmuuton työperäisyyttä. Muutamilla hallitusohjelman kirjauksilla esimerkiksi puretaan byrokratiaa ja yksinkertaistetaan tänne saapumista, Orpo sanoi Ylellä.



– Tarvitsemme ulkomaalaista työvoimaa. Ikärakenteemme on sellainen.