Ministeriö: Uutta työpaikkaa saisi etsiä puoli vuotta, jos on tullut erityisasiantuntijan oleskeluluvalla Suomeen

Kriteerit ovat samat kuin erityisasiantuntijan oleskeluluvan saamiseksi: palkan täytyy olla tänä vuonna vähintään 3 638 euroa kuukaudessa ja hakijalla pitää olla korkeakoulututkinto tai hänen on pitänyt hankkia erityisosaamista erityisasiantuntijan tehtävässä joko työssä tai koulutuksessa. Toimenkuvaa tai ammattinimikettä ei ole rajattu.

Alkuperäisen hallitusohjelman kirjauksen mukaan työperusteisen maahanmuuttajan on solmittava uusi työsuhde kolmessa kuukaudessa edellisen työsuhteen loppumisesta tai poistuttava maasta. Tämä koskee edelleen muita kuin erityisasiantuntijan oleskeluluvalla tulleita.

Hallitusohjelmassa on sovittu myös, että jatkossa työnantajalla on velvollisuus ilmoittaa työsuhteen päättymisestä Migriin eli Maahanmuuttovirastoon. Vielä on valmistelussa kesken, miten se käytännössä toteutetaan.