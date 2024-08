Ministeri Satonen kommentoi maahanmuuttokeskustelua: "Pikkaisen absurdia"

"Työperäinen maahanmuutto varsin hyvin raiteillaan"

– Ajatus on, että on selkeä pelisääntö, kuten on kaikissa Pohjoismaissa. Se kolme kuukautta koskee ainoastaan niitä, jotka ovat olleet maassa alle kaksi vuotta työntekijän oleskeluluvalla. Erityisasiantuntijoilla raja on kuusi kuukautta, kuten myös kaikilla, jotka ovat olleet maassa yli kaksi vuotta, Satonen sanoi.