Lapset pääsivät yllätyksekseen kuuntelemaan KAJ:ta.
Valtakunnallista lasten itsenäisyyspäivän juhlaa vietettiin keskiviikkona Kansallisoopperassa Helsingissä. Tapahtumaa isännöi pääministeri Petteri Orpo (kok.).
Juhlaan kutsuttiin jokaisesta Suomen kunnasta kaksi vuonna 2015 syntynyttä lasta. Ennakkoon tapahtumaan oli ilmoittautunut runsaat 500 lasta noin 300 kunnasta. Juhlan aluksi pääministeri kätteli juhlavieraat.
Juhlan teemana oli tänä vuonna "yhdessä rohkeammin", ja yllätysnumerona tapahtumassa esiintyi viime keväänä Ruotsia Euroviisuissa edustanut yhtye KAJ. Juhlan juonsivat näyttelijä Christoffer Strandberg ja artisti Berta.