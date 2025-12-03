Valtakunnallista lasten itsenäisyyspäivän juhlaa vietettiin keskiviikkona Kansallisoopperassa Helsingissä. Tapahtumaa isännöi pääministeri Petteri Orpo (kok.). Juhlaan kutsuttiin jokaisesta Suomen kunnasta kaksi vuonna 2015 syntynyttä lasta. Ennakkoon tapahtumaan oli ilmoittautunut runsaat 500 lasta noin 300 kunnasta. Juhlan aluksi pääministeri kätteli juhlavieraat. Juhlan teemana oli tänä vuonna "yhdessä rohkeammin", ja yllätysnumerona tapahtumassa esiintyi viime keväänä Ruotsia Euroviisuissa edustanut yhtye KAJ. Juhlan juonsivat näyttelijä Christoffer Strandberg ja artisti Berta .

Sadat lapset juhlivat itsenäisyyttä pääministerin ja KAJ:n kanssa

MTV Uutiset luonnollisesti seurasi lasten itsenäisyyspäivän viettoa ja haastatteli juhlavieraita. Näiltä kysyttiin muun muassa juhlien tunnelmasta, jota kehuttiin muun muassa "vähän jännittäväksi".

Kivojen juhlien keskellä oltiin valmiita esittämään myös toiveet tulevaisuudesta. Esimerkiksi kouluun toivottiin enemmän leikkiaikaa esimerkiksi kokeita edeltävälle välitunnille.



Valtakunnallista lasten itsenäisyyspäivän juhlaa vietettiin nyt seitsemättä kertaa. Ensi kertaa se järjestettiin Suomi 100 -juhlavuoden yhteydessä vuonna 2017. Lasten itsenäisyyspäivän juhlan suunnittelivat valtioneuvoston kanslia, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja lapsiasiavaltuutetun toimisto.