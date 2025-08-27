Orpo vastaa Purran budjettipuheisiin: "Ehkä joitakin pikkukonkeloita on"

Hallitus kokoontuu virallisiin budjettineuvotteluihinsa maanantaina, mutta neuvotteluja on käyty taustalla jo etukäteen.

Pääministeri Petteri Orpo (kok.) sanoo, että hallituksen budjettineuvotteluissa on edetty pitkälle ja ratkaisut ovat lähellä. Hän avasi tilannetta tiedotustilaisuudessa Vaasassa, jossa kokoomuksen eduskuntaryhmä vietti kesäkokouksensa toista päivää. Kokous alkoi tiistaina Kokkolasta.

Hallitus kokoontuu virallisiin budjettineuvotteluihin maanantaina. Neuvotteluja on kuitenkin pohjustettu etukäteen puolueiden välillä ja esimerkiksi kansanedustajien työryhmässä, jossa on etsitty noin miljardin euron lisäsäästöjä.

Valtiovarainministeri Riikka Purra (ps.) sanoi tiistaina, että "pikkuisen konkeloa on", mutta hän uskoi puolueiden pääsevän maaliin. Orpolta kysyttiin kommenttia lausuntoon.

– Minun käsitykseni parhaan tietoni mukaan on se, että ratkaisut ovat hyvin lähellä ja ehkä on kyseessä sitten joitakin pikkukonkeloita, Orpo kuvaili.

Konkelo on kielikuva ja tarkoittaa kirjaimellisesti kaatunutta puuta, joka nojaa pystyssä olevaan puuhun.

Myös muita asioita ratkottavana

Orpon mukaan miljardisäästöjen etsiminen ei tietenkään ole helppoa, mutta asiat ovat edenneet hyvin ja rakentavasti. Hän sanoi, että kaikki hallituspuolueet sitoutuivat ensin yhteiseen tavoitteeseen eli noin miljardin euron säästöjen etsimiseen.

Orpo ei halunnut kommentoida mahdollisten tulevien sopeutusten sisältöä. Hän myös korosti, että budjetin yhteydessä ratkotaan säästölistan lisäksi muitakin asioita, kuten keskeneräisten lakiesitysten tilannetta.

– Noudatan sitä periaatetta, että niin kauan kuin yksikin kohta on auki, niin kaikki on auki. Joskus nämä muut asiat voivat olla vaikeitakin ratkottavia, mutta se on normaalia hallituksen työskentelyä.

Helsingin Sanomat kertoi tiistaina, että lehden tietojen mukaan hallituspuolueiden kansanedustajista koostettu työryhmä sai jo viime perjantaina valmiiksi ehdotuksensa säästölistasta. Neuvottelut kuitenkin jatkuvat hallituspuolueiden kesken.

Von der Leyen Suomeen perjantaina

Orpo piti eduskuntaryhmän kokouspäivän alkajaisiksi puheen, jossa hän käsitteli erityisesti EU-politiikkaa ja Ukrainan tukemista. Hänen mukaansa Ukrainan tukeminen on Suomen prioriteetti EU:ssa.

Orpon mielestä Ukrainalle pitäisi rakentaa uusi pitkäkestoinen ja järeä tukiväline EU:n kautta, ja sen mittaluokan pitäisi vastata nykyistä 50 miljardin euron välinettä.

Pääministeri myös kertoi, että EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen saapuu perjantaina Suomeen hänen vieraakseen. Orpon mukaan von der Leyen haluaa tutustua Euroopan etulinjan maiden turvallisuushaasteisiin.

– Tämä alleviivaa sitä, kuinka vakavasti komissio suhtautuu Venäjän uhkaan ja haluaa oppia meiltä Venäjän rajanaapureilta, Orpo sanoi.